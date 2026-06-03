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Властите в окръг Хановър, щата Вирджиния, отхвърлиха мащабен проект за изграждане на технологичен парк с центрове за данни, предложен от американската компания Tract. Планът предвиждаше създаването на огромен кампус върху площ от над 174 хектара, като общата му електрическа мощност трябваше да достигне впечатляващите 900 мегавата - количество енергия, достатъчно за захранването на стотици хиляди домакинства.

Изкуственият интелект

Проектът, известен като Mountain Road Technology Park, беше представен още през 2025 година. За да стане реалност, инвеститорите поискаха промяна на предназначението на земята от селскостопанска към индустриална.

Според компанията това щеше да позволи изграждането на модерни и енергийно ефективни съоръжения, които да привлекат големи технологични клиенти и инвестиции в региона. Строителството трябваше да се развива поетапно поне до 2034 година.

С течение на времето обаче недоволството сред местните жители започна да расте. Хората изразиха сериозни опасения относно огромното потребление на вода и електроенергия, което подобен комплекс би изисквал.

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Допълнително напрежение предизвика възможната загуба на земеделски площи и опасенията, че районът ще загуби своя традиционен селски облик. Петиция срещу проекта успя да събере над 900 подписа, а в социалните мрежи се сформира групата Stop Hanover Data Centers, която вече има повече от 7000 членове.

При окончателното гласуване Надзорният съвет на окръга отхвърли искането за промяна на зонирането само с един глас разлика. Според противниците на проекта одобрението му би създало опасен прецедент и би отворило вратата за изграждането на още индустриални обекти върху земеделски терени. Те твърдят, че икономическите ползи не компенсират рисковете за качеството на живот, природата и местната общност.

Случаят е поредният пример за нарастващата съпротива срещу строителството на големи центрове за данни в САЩ. През последните години подобни проекти предизвикват все повече конфликти заради огромните си нужди от електроенергия и вода. В някои щати дори се обсъждат ограничения и промени в данъчните стимули за подобни инвестиции. Междувременно Tract продължава да развива други проекти в страната, като компанията се специализира именно в подготовката на терени и инфраструктура за бъдещи кампуси на технологични и AI компании.

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