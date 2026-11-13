В 00:45 часа българско време SpaceX планира нов полет на най-голямата ракета в света. Мисията е ключова за бъдещите пилотирани експедиции на НАСА до Луната

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В нощта срещу събота ще проследим на живо в Dir.bg най-новия и амбициозен тестови полет на Starship - мегаракетата на Илон Мъск, която може да промени начина, по който човечеството достига до Луната и Марс. Мисията Flight 15 ще включва първото досега улавяне и на двете степени на ракетата. Изпитанието е особено важно за програмата "Артемида" на НАСА. От успеха ще записи дали планът за връщането на американците на Луната ще може да бъде изпълнен в срок до края на това десетилетие.

Вижте как изглежда мегаракетата Starship >> >> >>

Стартът е насрочен за 00:45 часа българско време на 14 ноември, като прозорецът за изстрелване ще продължи 75 минути. Графикът обаче остава зависим от метеорологичните условия, техническата готовност и регулаторното одобрение. SpaceX ще започне прякото излъчване около 30 минути преди старта.

С височина от около 120 метра, Starship е най-голямата и най-мощна ракета, създавана досега. Тя се състои от две степени. Super Heavy е първата степен (ускорител) и е висока 70 метра. Тя е задвижвана от 33 метанови двигателя Raptor. Starship е втората степен, която представлява космически кораб с височина 50 метра и 6 двигателя Raptor.

Мисията може да се превърне в повратен момент за компанията. За първи път SpaceX ще опита да върне и двете степени на Starship обратно до стартовата площадка в Starbase, Тексас, където те трябва да бъдат уловени от механичните рамена на стартовата кула. Ако опитът успее, това ще бъде първото пълно възстановяване на орбитална ракетна система от този тип.

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SpaceX трябва да докаже, че може да използва Starship многократно, да го зарежда с гориво в орбита и да осигури надеждното му скачване с други космически апарати. Това са технологии, без които пилотираните лунни мисии от следващите етапи на "Артемида" трудно биха могли да се реализират. Провал би значел забавяне в графика. Съществува и риск взрив при опита за улавяне да нанесе тежки поражения на ракетната площадка, създавайки допълнително забавяне.

Flight 15 няма да демонстрира всички тези възможности наведнъж, но е важна стъпка към тяхното усъвършенстване. Особено голямо значение има повторното използване на ракетата. За разлика от традиционните ракети, при които значителна част от конструкцията се изхвърля след старта, SpaceX иска да възстановява и двете степени на Starship и да ги подготвя за нови полети в кратки срокове. Това би намалило разходите и би позволило много по-висока честота на изстрелванията.

Кацане на първата степен на Starship Снимка: AP/БТА

Първата степен Super Heavy V3 ще трябва да изпълни успешно старта, отделянето от горната степен, обратното ускорение и завръщането до стартовата площадка. Там тя ще бъде уловена от механичните рамена на кулата "Мечазила". Това ще бъде първият опит за улавяне на версия V3 на ускорителя. При предишни тестове SpaceX вече успя да улови три ускорителя от по-ранната версия V1, като два от тях впоследствие бяха използвани повторно.

Горната степен Starship има още по-сложни задачи. Тя трябва да достигне орбита, да освободи 26 спътника Starlink V3 и след това да извърши маневрите за завръщане и улавяне в Starbase. Тази част от мисията ще бъде предприета само ако системите на кораба са в достатъчно добро състояние за безопасно повторно навлизане в атмосферата и кацане.

Планирано е Starship да достигне височина от около 275 километра и да направи приблизително 14 обиколки около Земята. Полетът може да продължи повече от 22 часа. Предвидени са и възможности за преминаване към безопасна суборбитална траектория или контролирано приводняване в предварително определени райони на океана, ако възникне проблем. Така кацането на

Друга важна задача е извеждането в орбита на 26 спътника Starlink V3. Те са проектирани да увеличат значително капацитета на сателитната интернет мрежа и скоростта на връзката за потребителите.

Всеки спътник ще добавя около 1 терабит в секунда капацитет към мрежата. Според SpaceX общият капацитет на 26-те апарата е приблизително равностоен на този на 10 изстрелвания на Falcon 9 със спътници Starlink V2 Mini.

След отделянето си спътниците ще разгърнат антените и слънчевите си панели, ще установят първоначална връзка със Земята и останалата част от съзвездието чрез радиочестотни и лазерни комуникации. След това ще започнат постепенно да повишават орбитите си със собствените си двигатели. Ако проверките преминат успешно, те могат да започнат да обслужват клиенти няколко седмици след изстрелването.

Първата и втората степен на Starship Снимка: SpaceX

Три от спътниците са оборудвани и със специални камери. Те ще заснемат топлинния щит на Starship и ще изпращат изображенията към операторите на SpaceX. Така компанията ще получи допълнителна информация за състоянието му след преминаването през атмосферата.

Топлинният щит е една от най-важните системи за безопасното завръщане на Starship. При предишните изпитания част от керамичните плочки се повреждаха или отделяха по време на полет. Затова SpaceX е направила нови подобрения, базирани на резултатите от Flight 14. Те включват допълнителни механизми за закрепване на плочките в зоните с най-висок риск от отделяне, както и промени в участъците, през които плазмата може да проникне зад защитния слой. Значителна част от щита ще използва и извити плочки, които според тестовете намаляват нагряването в пролуките между отделните елементи.

Ако Flight 15 премине успешно, това ще бъде сериозна крачка към превръщането на Starship в напълно възстановима и бързо използваема транспортна система. Именно такава технология е необходима за бъдещите мисии до Луната и Марс.

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