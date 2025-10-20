Първите десет дни от продажбите на серията iPhone 17 в САЩ и Китай донесоха неочакван резултат - базовият модел на Apple се оказа с 31% по-популярен от своя предшественик iPhone 16. Това показва анализът на Counterpoint Research, според който именно най-достъпният iPhone е дал силен старт на новата генерация смартфони.

В Китай търсенето на iPhone 17 нарасна значително, подпомогнато от субсидии и агресивни промоции от страна на операторите и търговците. За същата цена като миналогодишния модел, купувачите получават по-мощен процесор, подобрен дисплей, по-добра предна камера и повече вградена памет. Комбинацията между подобрения и непроменена цена се оказа формула за успех.

Данните показват, че базовият iPhone 17 вече заема 22% от общите продажби на Apple в САЩ и Китай, спрямо 19% за iPhone 16 година по-рано. При по-скъпите модели делът леко намалява, но остава доминиращ - около 75%. Интересно е, че цялото семейство iPhone 17 бележи 14% ръст спрямо предишното поколение, като в Китай продажбите на базовия модел почти се удвоиха.

В САЩ iPhone 17 Pro Max се радва на рекордно търсене в историята на серията, а iPhone Air също надмина очакванията, особено след като в Китай беше решен проблемът с eSIM поддръжката. За първите десет дни от наличността си новата серия iPhone 17 поставя Apple в изключително силна позиция преди празничния сезон, показвайки, че дори "базовият" модел вече може да бъде хит.

ИЗБРАНО
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео) Днес
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео)
30188
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за него Лайф
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за н...
21531
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси Корнер
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси
5426
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026 Бизнес
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026
9086
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество Impressio
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество
3879
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша URBN
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша
1862
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година Trip
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година
3712
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате Вкусотии
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате
39
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември? Zodiac
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември?
1844