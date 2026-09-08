Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк предупреди за необходимостта от бързо изработване на система за контрол на изкуствения интелект, заявявайки, че развитието на AI "може да представлява екзистенциален риск за човечеството", предадоха Франс прес и Ройтерс.

"AI-системи вече се измъкват от своята тестова среда или изнудват разработчиците, за да не бъдат деактивирани. Такъв изкуствен интелект вече е е твърде мощен", заяви Фолкер Тюрк при откриването на 63‑тата сесия на Съвета по правата на човека в Женева. Той призова световната общност да действа, "преди да е станало твърде късно".

Той добави, че е ужасен от съобщения за използване на напълно автономни оръжия в Украйна и призова за бързата им забрана.

"Шепа мъже държат почти неограничена власт над изкуствения интелект, за който непрекъснато ни повтарят, че притежава немислима изчислителна мощ. Те говорят за свобода, но при по‑внимателен поглед се оказва, че става дума единствено за свободата да експлоатират нашите данни", заяви той.

Френски министър: Ако европейският AI се свежда до "Мистрал", сме загубени
Виж още Френски министър: Ако европейският AI се свежда до "Мистрал", сме загубени

Последните модели вече не се ограничават до следване на заповеди и стигат дотам да лъжат, хитруват или заплашват, за да постигнат целите си, което притеснява някои експерти. През юли AI агенти на OpenAI излязоха от своя теоретично ограничен контекст и спонтанно проникнаха в платформата Hugging Face в търсене на отговори на тест.

Инцидентите, свързани с AI, които надхвърлят своите правомощия, за да изпълнят възложената им мисия, се умножиха през последните месеци, като Anthropic и китайската Alibaba също са преживели подобни отклонения. Това тревожи част от общността на AI относно нарастващите трудности при наблюдението и контрола на все по‑мощни модели.

Фолкер Тюрк ще изпрати през следващите дни писма до компаниите в сектора "за да ги призове да предприемат мерките, които са в тяхната власт, за да намалят рисковете, още отсега". "Минимумът, от който се нуждаем, е държавите, които приютяват AI и тези, които участват във веригите му на доставки, да се споразумеят за общи червени линии", подчерта той.

"Имаме нужда от независима проверка и много по‑тясно сътрудничество в областта на сигурността в индустрията", добави той, призовавайки също да се вземат предвид "въздействията на AI върху практиките в областта на заетостта, върху основните принципи на демокрацията и върху нашата околна среда".

Върховният комисар е обезпокоен от факта, че макар всички да признават необходимостта от регулация на AI, това признание не се превръща достатъчно в конкретни мерки. А колкото повече се бави тази регулация, "толкова повече големите технологични компании извличат ползи", подчерта той.

Тюрк приветства мерките, предприети от Европейската комисия относно отговорността на платформите и от Южна Корея в областта на управлението на AI.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Бебето във Варна било мъртво дни преди сигнала. Обвинената: Баба му е мой партньор в живота, невинна съм Днес
Бебето във Варна било мъртво дни преди сигнала. Обвинената: Баба му е мой партньор в живота, невинна...
26593
Йоргос Мазонакис починал след плазмафереза в частна клиника, властите започнаха разследване Лайф
Йоргос Мазонакис починал след плазмафереза в частна клиника, властите започнаха разследване
16004
Грозни сцени: Уцелиха по главата със стъклена бутилка пресаташето на ЦСКА (видео) Корнер
Грозни сцени: Уцелиха по главата със стъклена бутилка пресаташето на ЦСКА (видео)
15501
Парламентът въведе правото на отказ без неустойки от договори, сключени онлайн Бизнес
Парламентът въведе правото на отказ без неустойки от договори, сключени онлайн
17023
Елеонора Иванова-Нори: За правото да грешиш на сцената и една "изненада" на концерт на Radiohead Impressio
Елеонора Иванова-Нори: За правото да грешиш на сцената и една "изненада" на концерт на Radiohead
1520
Кои са 7-те европейски града, където 25 минути са напълно достатъчни, за да ги опознаете Trip
Кои са 7-те европейски града, където 25 минути са напълно достатъчни, за да ги опознаете
1404
Спагети за 20 минути: Скариди, чесново масло, лимон и пармезан Вкусотии
Спагети за 20 минути: Скариди, чесново масло, лимон и пармезан
2288
Астролог посочи зодиите с най-устойчива психика Zodiac
Астролог посочи зодиите с най-устойчива психика
1295
Какво е "Кърнза" : Фермери в САЩ залагат на екзотични зърнени култури заради жегата и сушата Времето
Какво е "Кърнза" : Фермери в САЩ залагат на екзотични зърнени култури заради жегата и сушата
1059