От BlackRock и големите банки смятат, че пазарът се развива нормално. Но еуфорията около AI започва да спада

Страховете, че бързо разрастващият се сектор на изкуствения интелект може да се окаже икономически балон с потенциал да нанесе сериозни щети на глобалната икономика, продължават да се засилват. През последните месеци инвеститори, анализатори и дори водещи фигури в технологичната индустрия все по-открито обсъждат този сценарий. Основният въпрос обаче остава без отговор: дали и кога подобен срив би могъл да се случи. Според анализ на Financial Times, много инвеститори вече предприемат защитни мерки срещу възможен масов натиск за разпродажба на акции в технологичния сектор.

Причината е нарастващото безпокойство от милиардите долари, наливани в AI компании, които генерират минимални или никакви печалби, но въпреки това се оценяват на рекордно високи нива.

Някои фондове намаляват експозицията си към големите технологични компании, докато други директно залагат на спад в цените на акциите.

"Вече не е спорно дали има прекомерни оценки на AI пазара. Трудното е да се определи кои компании ще пострадат и кога ще настъпи разплатата", коментира пред FT Винсент Мортиер, главен инвестиционен директор на Amundi.

Инвестиционният фонд Blue Whale Growth е продал акциите си в Microsoft и Meta още през второто тримесечие на миналата година. Главният инвестиционен директор Стивън Ю заявява, че възвръщаемостта на някои AI инвестиции е съмнителна, а оценките - "направо безумни", особено на частните пазари.

Още по-категоричен е Раджив Джейн от GQG Partners, който посочва, че "масивното изгаряне на пари в AI сектора продължава, без ясна перспектива за рентабилност". Неговият фонд е продал всички свои позиции в т.нар. "Великолепна седморка" - Alphabet, Amazon, Apple, Tesla, Meta, Microsoft и Nvidia.

"До началото на ноември напълно излязохме от тези позиции, тъй като според нас рискът от спукване на AI балон нараства", допълва Джейн.

Въпреки нарастващите притеснения, много големи институции остават оптимистично настроени. От BlackRock смятат, че пазарът не се намира в балон, макар да предупреждават за повишена волатилност.

"Не вярваме, че сме в балон, но инвеститорите трябва да се подготвят за неравен път през 2026 г.", заяви Хелън Джуъл, главен инвестиционен директор за международните пазари на BlackRock.

Банките също запазват позитивна прогноза. Уолстрийт очаква двуцифрен ръст през тази година, а индексът S&P 500 е нараснал с цели 92% от октомври 2022 г., отчитайки три поредни години със значителни печалби.

"2026 г. вероятно ще бъде още една силна година за AI акциите, като капиталовите разходи може да надминат очакванията", пише анализаторът на JPMorgan Дубравко Лакос-Бужас.

Не всички обаче споделят този оптимизъм. Три години след пускането на ChatGPT от OpenAI, някои експерти започват да се питат колко дълго може да се поддържа огромната еуфория около изкуствения интелект.

В годишния си анализ за 2025 г. основателят на хедж фонда Bridgewater Рей Далио предупреди, че технологичният пазар "се намира в ранните етапи на балон".

Въпреки това, според други анализатори, евентуален срив не изглежда непосредствен.

"Балоните обикновено се пукат по време на мечи пазар. В момента не виждаме такъв сценарий", коментира пред Bloomberg Джийн Голдман, главен инвестиционен директор на Cetera Financial Group.

