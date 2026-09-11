Сам Алтман признава, че темпото на развитие може да се окаже опасно и че индустрията ще се нуждае от координирани правила за безопасност

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OpenAI е готова при необходимост да забави разработването на най-мощните си системи с изкуствен интелект, ако останалите големи компании в индустрията предприемат същата стъпка. Това е заявил главният изпълнителен директор Сам Алтман по време на обща среща със служителите на компанията. Според него все по-бързото развитие на AI поражда рискове, които трудно могат да бъдат ограничени само от действията на една отделна компания.

Именно затова евентуално намаляване на темпото би имало смисъл единствено при координиран подход между водещите разработчици, така че никой от тях да не получи огромно конкурентно предимство, продължавайки надпреварата, докато останалите доброволно натискат спирачките.

Подобна позиция вече беше изразена и от главния научен директор на OpenAI Якуб Пачоцки, според когото компаниите, разработващи най-модерните модели, трябва да бъдат готови да координират действията си и дори временно да ограничат обучението на нови системи, ако възникнат сериозни съмнения около тяхната безопасност. Идеята е подобна пауза да даде време за разработването и приемането на общи стандарти, методи за оценка на риска и механизми за контрол.

За индустрия, в която OpenAI, Anthropic, Google, Meta и други играчи инвестират огромни средства в изчислителна инфраструктура и все по-мощни модели, подобно споразумение би било изключително трудно. Същевременно опасенията са, че при липса на общи правила компаниите могат да се окажат принудени да пускат все по-способни системи просто защото се страхуват, че конкурентът ще го направи първи.

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В OpenAI вече има случаи, при които работата по определени компоненти или процеси на обучение е била забавяна и дори временно спирана заради въпроси, свързани със сигурността. Сам Алтман е обсъждал темата и с представители на американската администрация, като още през юли е говорил за необходимостта от повече предпазливост при развитието на най-мощните AI системи.

Дебатът обаче далеч не се ограничава до OpenAI. Тази седмица изследователят Джейкъб Коксън напусна Anthropic на фона на притеснения относно мерките за безопасност в сектора. Коксън има опит и в OpenAI, което му позволява да наблюдава процесите в две от най-важните компании, разработващи големи езикови модели. Друг бивш служител на Anthropic - Еван Хубингер - също предизвика сериозни дискусии с предупрежденията си за потенциалните дългосрочни рискове от системи, които могат да станат значително по-способни от днешните модели.

Споровете вече не са само дали изкуственият интелект носи риск, а какъв е реалният мащаб на този риск и колко скоро би могъл да се прояви. Част от изследователите предупреждават за сериозни проблеми още преди края на настоящото десетилетие, докато други разглеждат сценарии с катастрофални последствия като по-малко вероятни и по-отдалечени във времето.

Общият проблем е, че възможностите на съвременните модели се увеличават толкова бързо, че методите за тяхното тестване и контрол понякога изостават. Особено внимание привличат автономните AI агенти, които вече могат сами да изпълняват поредици от действия, да използват софтуерни инструменти, да пишат и изпълняват код и да взаимодействат с инфраструктура без постоянен човешки контрол. Именно при подобни системи дори сравнително малка грешка в поставените цели или защитните механизми може да има значително по-сериозни последствия от неправилен отговор на обикновен чатбот.

Напрежението в индустрията се засилва и от нарастващия брой специалисти по безопасността на изкуствения интелект, които напускат водещи компании заради несъгласие с техните приоритети.

В края на юли повече от 1000 служители на големи разработчици подкрепиха петиция, призоваваща за забавяне на развитието при наличие на сериозни рискове. Засега обаче няма общ механизъм, който би могъл да принуди основните конкуренти да действат едновременно.

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