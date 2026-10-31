679 Снимка: iStock by Getty Images

Американската компания за технологии с изкуствен интелект "ОупънЕйАй" (OpenAI) е осигурила ангажименти за около 11 млрд. долара в последния си кръг на финансиране при първоначална цел от 30 млрд. долара, съобщава "Уолстрийт джърнъл", позовавайки се на запознати източници.

Нестабилността при технологичните акции и нарастващата предпазливост към инвестициите в изкуствен интелект затрудняват набирането на средства.

Сделката оценява компанията на 1,25 трилиона долара спрямо търсената по-рано оценка от 1,4 трилиона долара.

Според източниците разработчикът на "ЧатДжиПиТи" (ChatGPT) и "Кодекс" (Codex) е уведомил акционерите си, че ще продължи да набира средства през следващите седмици. Компанията планира да се насочи към семейни инвестиционни структури и заможни частни инвеститори, като вече се надява да привлече до 20 млрд. долара, посочва един от източниците.

"Файненшъл таймс" по-рано съобщи за понижаването на целта за финансиране.

Какво променя света днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Затрудненията възникват на фона на подготовка за евентуално излизане на борсата още в началото на следващата година и разпродажба на технологични акции след разочароващи резултати на компании като "Гугъл" (Google), "Амазон" (Amazon) и "Интел" (Intel). Инвеститорите стават по-взискателни към избора на компании в сектора на изкуствения интелект и условията, при които ги финансират.

"Оупън Ей Ай" се опитва да ускори растежа на приходите си на фона на конкуренцията с "Антропик" (Anthropic), чието разрастване е подкрепено от инструмента за програмиране "Клод Код" (Claude Code).

По-рано тази седмица "Антропик" публикува документи за планираното си излизане на борсата през следващия месец. Те показват, че приходите ѝ са се увеличили повече от два пъти между първото и второто тримесечие до 11,6 млрд. долара. За същия период приходите на "ОупънЕйАй" са нараснали с около 18 на сто до 6,7 млрд. долара.

Според "Уолстрийт джърнъл" "Антропик" е отчела малка оперативна печалба през второто тримесечие, докато оперативната загуба на "ОупънЕйАй" се е увеличила.

Данни от независими източници сочат, че "ОупънЕйАй" наскоро е възстановила част от пазарния дял, спечелен от "Антропик", след като е понижила цените на най-новите си модели.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.