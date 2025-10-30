Компанията на Сам Алтман може да дебютира на борсата през 2027 г. с оценка от 1 трилион долара

24 Снимка: Getty Images

След години на експлозивен растеж и стратегическо преструктуриране, OpenAI официално пое курс към най-голямото първоначално публично предлагане на акции в историята на технологичния сектор. Според информация на The Wall Street Journal, компанията планира IPO през 2027 г., което може да ѝ донесе капитализация от над 1 трилион долара - стойност, с която OpenAI ще се нареди до гиганти като Apple, Microsoft и Nvidia.

Ключов момент в подготовката беше срещата между главния изпълнителен директор Сам Алтман и главния прокурор на Калифорния Роб Бонта, която се състоя преди две седмици. Алтман успя да убеди властите, че OpenAI ще запази своята централа в щата, въпреки спекулациите за евентуално преместване. Това решение е от стратегическо значение за Калифорния, която разчита на сериозни данъчни постъпления от компанията. В крайна сметка прокурорът даде зелена светлина за преструктурирането, настоявайки нестопанската организация OpenAI Foundation да запази контрол върху основните решения.

Преструктурирането бе ключово условие, изискано от основните инвеститори, сред които Microsoft, която вече държи дял от 49%. Новата структура ще позволи на OpenAI да привлича капитал по-гъвкаво, без да губи своята нестопанска мисия. Създаден бе и специален комитет по безопасност, който може да блокира пускането на нови AI модели, ако те не отговарят на етичните и стандартите за сигурност.

Междувременно компанията продължава да привлича внушителен дял от рисковите инвестиции в САЩ - 68% само през първото полугодие на 2025 г. Приходите на OpenAI се очаква да достигнат 20 млрд. долара до края на годината, но експертите отбелязват, че разходите за развитие на езиковите модели растат още по-бързо. Въпреки това, Алтман увери инвеститорите, че излизането на борсата ще бъде "естествената следваща стъпка" за компанията, макар точната дата да остава отворена.

Според агенция Reuters, OpenAI може да подаде заявка за IPO още през втората половина на 2026 г., като минималният размер на набрания капитал ще бъде 60 млрд. долара. В момента оценката на компанията вече е достигнала 500 млрд. долара, което я прави най-скъпият частен стартъп в света. Ако плановете се осъществят, OpenAI ще се превърне в първата компания, създадена на основата на изкуствен интелект, която постига такава пазарна стойност.

