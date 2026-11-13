Приходите на създателя на ChatGPT са нараснали с около 50% за три месеца, но оперативните загуби продължават да се увеличават

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OpenAI продължава да трупа огромни загуби въпреки бързото нарастване на приходите си. Компанията зад ChatGPT е отчела оперативна загуба от 10,9 млрд. долара за третото тримесечие на 2026 г. Това е увеличение спрямо 10,1 млрд. долара през предходните три месеца.

Данните са били представени пред инвеститорите във вторник, съобщава The Wall Street Journal. През същия период приходите на OpenAI са нараснали с около 50%. Ръстът обаче не е достатъчен, за да компенсира огромните разходи за разработка и поддръжка на системите с изкуствен интелект. Резултатите показват колко голямо е разстоянието между бързото разрастване на AI бизнеса и постигането на устойчив модел, който носи печалба.

Част от увеличението на приходите идва от рекламния бизнес на OpenAI. През февруари компанията започна да показва реклами в ChatGPT - решение, което предизвика недоволство сред част от потребителите. Преди това главният изпълнителен директор Сам Алтман беше определил подобна практика като "обезпокоителна" и беше заявил, че тя би била използвана само като "крайна мярка".

Конкурентът Anthropic дори осмя промяната в серия реклами по време на Супербоул. OpenAI не е обявила официално колко точно печели от рекламите, но през август компанията съобщи, че рекламното ѝ подразделение се движи към годишен темп на приходи от 1 млрд. долара.

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Това е поредният случай, в който OpenAI променя първоначалните си принципи в опит да намери нови източници на финансиране. Компанията отдавна се отдалечи и от идеята за насърчаване на отвореното разработване на изкуствен интелект, заложена в първоначалната ѝ концепция.

Новите данни идват на фона на въпроси около начина, по който OpenAI представя финансовите си перспективи. През октомври компанията посочи годишен темп на приходи от около 50 млрд. долара. Това е приблизително с 20 млрд. долара по-малко от сумата, която е била съобщена на инвеститорите само месец по-рано.

Годишният темп на приходи представлява прогноза за приходите за цяла година, изчислена въз основа на текущите резултати. Разминаването между двете оценки засили съмненията дали бизнес моделите на водещите компании в сектора могат да оправдаят огромните инвестиции в инфраструктура и разработка.

Това подхранва и опасенията за възможен балон в индустрията на изкуствения интелект. Междувременно OpenAI и основният ѝ конкурент Anthropic са подложени на засилен инвеститорски контрол в подготовка за очаквани мащабни първични публични предлагания на акции. Перспективата за излизане на борсата допълнително изостря конкуренцията между двете компании.

Anthropic има силни позиции при корпоративните клиенти, особено благодарение на инструментите си за програмиране, базирани на Claude. OpenAI първоначално се ориентираше повече към масовите потребители, но се опитва да навакса в корпоративния сегмент.

Миналата седмица президентът на OpenAI Грег Брокман заяви, че вече по-голямата част от приходите на компанията идват от корпоративни клиенти. За няколко години изкуственият интелект се превърна от нишова част на технологичния сектор в една от най-големите му индустрии. Следващото предизвикателство пред компании като OpenAI обаче е да докажат, че могат не само да увеличават приходите си, но и да превърнат бизнеса си в печеливш.

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