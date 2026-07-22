Американските власти трябвало да създадат "страх, несигурност и съмнение", за да обезкуражат използването на китайски AI модели

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Появата на нов китайски модел с изкуствен интелект засилва опасенията сред водещите американски компании в сектора. Според публикация на The Wall Street Journal ръководители на OpenAI и Anthropic вече настояват администрацията на президента Доналд Тръмп да предприеме действия срещу нарастващата конкуренция от Китай.

Причината е Kimi K3 - отворен AI модел, разработен от базираната в Пекин компания Moonshot AI. Моделът разполага с 2,8 трилиона параметъра и впечатлява с възможностите си, като предлага производителност, сравнима с тази на значително по-скъпи решения от OpenAI и Anthropic.

Според изданието китайските модели с отворени тегла (open-weight) бързо наваксват изоставането си спрямо най-модерните затворени системи на американските компании. Това поставя под въпрос способността на OpenAI и Anthropic да привличат нови клиенти на фона на все по-евтините алтернативи.

Дийн Бол, който наскоро пое ръководството на отдела за стратегическо бъдеще в OpenAI, след като е работил по политиките за изкуствен интелект в администрацията на Доналд Тръмп, предупреди в публикация в социалните мрежи, че допускането на китайските модели да доминират пазара може да доведе до "комунизъм на изкуствения интелект".

Той също така заяви, че американските власти могат да създадат достатъчно "страх, несигурност и съмнение" чрез регулаторни мерки, за да обезкуражат големите доставчици на облачни услуги да използват китайски AI модели.

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Някои обаче изтъкват иронията, че САЩ ще борят "комунизма на изкуствения интелект", като ограничават конкуренцията и въвеждат регулаторни бариери.

Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман още през февруари призна пред CNBC, че развитието на китайския сектор е "забележително" и "изключително бързо". Миналата седмица той обяви и сериозно намаление на цената на най-новия модел GPT-5.6 Sol AI. По думите му OpenAI с удоволствие ще предлага модела "на една четвърт от цената", макар да не свърза директно решението с китайската конкуренция.

Главният изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей отдавна настоява Вашингтон да ограничи достъпа на Китай до най-модерните AI чипове. По-рано тази година той сравни продажбата на такива процесори с това "да продаваш ядрени оръжия на Северна Корея, а след това да се хвалиш, че корпусите на ракетите са произведени от Boeing и затова САЩ печелят". През юни Амодей предупреди и за рисковете от мощните модели с отворени тегла, като заяви, че правителството трябва да има правомощия да блокира внедряването на опасни AI системи.

Конкуренцията обаче не идва само от Китай. Все повече американски компании също избират стратегията на моделите с отворени тегла. Само преди дни Thinking Machine Lab, основана от бившия технически директор на OpenAI Мира Мурати, представи първия си AI модел именно в този формат.

Според анализаторите тенденцията може сериозно да затрудни бизнеса на компаниите, които инвестират десетки милиарди долари в центрове за данни и разработка на нови модели. Ако потребителите започнат масово да предпочитат безплатни или силно субсидирани решения с достатъчно висока производителност, възвръщаемостта на тези инвестиции ще стане все по-трудна.

Първи признаци за подобна промяна вече има. Moonshot AI временно спря регистрацията на нови абонати само 48 часа след пускането на Kimi K3, след като сървърите ѝ достигнаха максималния си капацитет заради огромния интерес.

Пазарите също реагираха. След представянето на Kimi K3 индексът Nasdaq отбеляза спад, преди частично да възстанови позициите си. Подобна ситуация се наблюдава и в началото на 2025 г., когато моделът DeepSeek V3 предизвика сериозни сътресения сред технологичните компании, като предложи сходни възможности с много по-ниски изисквания към изчислителните ресурси.

Засега не е ясно дали администрацията на Доналд Тръмп ще въведе нови федерални ограничения. Представител на Белия дом заяви пред The Wall Street Journal, че правителството остава ангажирано както с развитието на американската екосистема с отворен код, така и със засилването на националната сигурност. Това означава, че към момента всички варианти остават на масата. Според изданието именно тази несигурност допълнително тревожи американските AI компании, които усещат все по-силния натиск от китайските си конкуренти.

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