В Абилин, Тексас, се строи един от най-мащабните центрове за данни в историята - проектът Stargate, съвместна инициатива на OpenAI, Oracle и Crusoe. Според председателя на Oracle, Лари Елисън, обектът ще приюти над 450 000 ускорителя NVIDIA GB200 и ще разполага с енергийна мощност от 1,2 гигавата - достатъчна, за да осигури ток за един милион американски домакинства. Елисън го определи като "град на изкуствения интелект".

Първите две сгради на комплекса вече функционират от септември 2025 г., а останалите шест трябва да бъдат завършени до средата на 2026 година. Центърът ще се захранва както от щатската електрическа мрежа, така и от собствени газови турбини, за да гарантира непрекъснатост на работата дори при пикови натоварвания.

Първоначално проектът предвиждаше използването на 64 000 ускорителя до края на 2026 г., но партньорството между OpenAI и Oracle бързо надхвърли очакванията. В рамките на новото споразумение NVIDIA ще инвестира 100 милиарда долара в OpenAI, а компанията на Сам Алтман ще получи достъп до оборудване с обща мощност от 10 гигавата. Целта е изграждането на инфраструктура, способна да поддържа следващото поколение генеративен изкуствен интелект и обучения на мащаб, надхвърлящ днешните суперкомпютри.

Според Oracle, Stargate ще бъде част от бъдещия им облачен AI-суперкомпютър Zettascale10, който ще заработи през втората половина на 2026 г. и ще обедини до 800 000 ускорителя в няколко свързани кампуса. Този суперклъстер ще осигурява изчислителна мощност за OpenAI и други компании, работещи върху големи езикови модели, автономни системи и симулации на реалния свят.

Проектът Stargate се превръща в символ на новата надпревара за технологично надмощие в областта на изкуствения интелект. Ако бъде реализиран в пълния си капацитет, той ще постави нов стандарт за скорост, мащаб и енергийна ефективност в глобалната AI инфраструктура.

