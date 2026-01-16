146 Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos

OpenAI направи поредната си стратегическа инвестиция, която затваря кръга между компанията и личните проекти на нейния главен изпълнителен директор Сам Алтман. Компанията е сред основните инвеститори в Merge Labs - стартъп за мозъчно-компютърни интерфейси (BCI), съоснован от самия Алтман и насочен към свързването на човешкия мозък с изкуствен интелект.

Merge Labs излезе от т.нар. "stealth" режим с първоначален seed рунд в размер на 250 млн. долара, оценяващ компанията на около 850 млн. долара. По информация на източници, OpenAI е осигурила най-големия индивидуален чек в този рунд, макар официалните параметри на инвестицията да не са публично обявени.

Стартиращата компания се определя като "изследователска лаборатория", чиято мисия е "да свърже биологичния и изкуствения интелект с цел разширяване на човешките способности". Според Merge Labs, ако стане възможно мащабно взаимодействие с милиардите активни неврони в човешкия мозък, това би могло да доведе до възстановяване на изгубени функции, подобряване на мозъчното здраве и значително по-дълбока интеграция между хората и напредналия AI.

Ключовата разлика спрямо повечето съществуващи разработки е, че Merge Labs залага на неинвазивен подход. Компанията твърди, че разработва изцяло нови технологии, които взаимодействат с невроните чрез молекули, а не чрез електроди, като използват дълбоко проникващи методи като ултразвук за предаване и получаване на информация.

Инвестицията задълбочава и технологичното съперничество между Сам Алтман и Илон Мъск. Компанията Neuralink на Мъск също разработва мозъчно-компютърни интерфейси, но към момента технологията ѝ изисква инвазивна хирургична намеса - имплантиране на електроди директно в мозъка. Neuralink набра 650 млн. долара през юни 2025 г. при оценка от 9 млрд. долара и вече провежда клинични тестове с пациенти с тежка парализа.

Макар BCI технологиите да имат ясни медицински приложения, Merge Labs изглежда гледа по-далеч - към типичната за Силициевата долина визия за "надграждане" на човека чрез сливане с AI. В официален блог пост OpenAI определя мозъчно-компютърните интерфейси като "нов важен фронт", който ще отвори естествен и ориентиран към човека начин за взаимодействие с изкуствения интелект.

Сред съоснователите на Merge Labs, освен Алтман, са Алекс Блания и Сандро Хербиг от Tools for Humanity, както и основатели и изследователи от Forest Neurotech и Калифорнийския технологичен институт (Caltech). Част от тях ще запазят и настоящите си позиции в други компании и академични институции. Всички съоснователи са и членове на борда на Merge Labs.

Като част от сделката OpenAI ще си партнира със стартъпа в разработването на научни фундаментални модели и други "гранични" инструменти, които да ускорят изследванията. Според OpenAI, AI ще бъде ключов не само за разработката на самите интерфейси, но и за интерпретирането на намеренията на потребителите и работата с ограничени и шумни невронни сигнали.

Тази взаимовръзка подчертава и потенциално спорния, "кръгов" характер на сделката: успехът на Merge Labs би довел до повече потребители и стойност за OpenAI, което на свой ред оправдава инвестицията на OpenAI в компания, контролирана от нейния собствен CEO.

Алтман говори за идеята за "сливане" между хора и машини още от 2017 г., когато я описва като възможен сценарий за оцеляване на човечеството в свят на свръхинтелигентен AI. По думите му, хората или ще се превърнат в "биологичен зареждащ механизъм" за дигиталния интелект, или ще намерят успешен начин за съжителство чрез такова сливане.

От OpenAI и Merge Labs засега отказват допълнителни коментари, но инвестицията ясно показва, че визията за директна връзка между човешкия мозък и изкуствения интелект вече не е само философска хипотеза, а активно финансирана технологична посока.

