Въпреки че компанията е набрала рекордни средства за частна фирма, тя продължава да "кърви финансово"

Индустрията на изкуствения интелект продължава да излива десетки милиарди долари в изключително скъпи модели и инфраструктурата, необходима за тяхното обучение и поддръжка. Обещанията за технологична революция с огромен бъдещ икономически ефект засега са достатъчни, за да поддържат ентусиазма на инвеститорите и рекордно високите оценки на компаниите в сектора. Но под повърхността се натрупва все по-сериозен въпрос: кога, и дали изобщо, тези инвестиции ще започнат да се изплащат.

За повечето AI компании реалната печалба изглежда все още далечна перспектива. Същевременно не е ясно и кои играчи в крайна сметка ще пожънат плодовете от сегашната надпревара, в която Google, Meta и OpenAI влагат колосални ресурси, за да си осигурят водеща позиция. Разликата между тях обаче е съществена. Google и Meta разполагат с утвърдени, печеливши бизнеси, които могат да финансират агресивните им AI амбиции. OpenAI няма такъв буфер.

Въпреки това компанията, ръководена от Сам Алтман, се е ангажирала да похарчи над 1 трилион долара до края на десетилетието. Но потребителите показват ограничена готовност да плащат за абонаменти за ChatGPT, а алтернативните източници на приходи тепърва се проучват. Така неизбежно се появява въпросът колко дълго OpenAI може да продължи да гори пари с този темп.

Себастиан Малаби е старши сътрудник в известният мозъчен тръст Council on Foreign Relations, съоснован от Дейвид Рокфелер и бившият шеф на ЦРУ Алън Дълес. В материал за "Ню Йорк Таймс" анализаторът прави тревожна прогноза: според него OpenAI може да остане без средства "в рамките на следващите 18 месеца".

Малаби изтъква, че докато конкуренти като Google, Microsoft и Meta могат да пренасочват стотици милиарди от вече печелившите си дейности към развитие на AI, OpenAI няма подобна финансова опора.

Важно е да се подчертае, че Малаби не е скептик по отношение на изкуствения интелект. Напротив, той е откровено оптимистичен и отбелязва, че докато внедряването на нови технологии обикновено отнема десетилетия, AI индустрията е постигнала "поразителен напредък" само за три години. Неговата прогноза не е залог срещу AI, а по-скоро опит да се очертаят бъдещите победители и губещи в надпреварата.

Именно тук оценката му за OpenAI е най-песимистична. Въпреки че компанията е набрала рекордни средства за частна фирма, тя продължава да "кърви финансово", изразходвайки над 8 милиарда долара само през 2025 г. Дори ако се откаже от част от обещанията си или се опита да ги покрие с надценени акции, нуждата от нов капитал остава огромна. Според Малаби капиталовите пазари може просто да не са склонни да осигурят необходимите средства, независимо колко примамлива изглежда бъдещата награда.

Ако средствата пресъхнат, възможният сценарий е OpenAI да бъде погълната от технологичен гигант с дълбоки джобове като Microsoft или Amazon. Подобен край обаче, твърди Малаби, няма да бъде присъда за самия изкуствен интелект. Това би било просто краят на един от играчите в сектора, а не доказателство, че технологията е била надценена.

Все повече анализатори споделят мнението, че 2026 г. може да се окаже решаваща за бъдещето на OpenAI. Натискът върху компанията расте, конкуренцията се засилва, а търпението на инвеститорите не е безкрайно. Сам Алтман отговаря с "код червено" и удвояване на залога върху ChatGPT в опит да настигне и задмине Google. Скептиците обаче вече правят паралели с гръмкия крах на WeWork - история за огромни амбиции, масивни инвестиции и модел, който така и не успя да се изплати. Разликата е, че този път залогът е не просто бизнес, а бъдещето на една от най-обсъжданите технологии на нашето време.

