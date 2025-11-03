Новите ограничения влизат в сила от 29 октомври 2025 г. и целят да разграничат информационното съдържание от професионалната консултация

От 29 октомври 2025 г. OpenAI въведе актуализирана политика за използване на своите продукти, включително ChatGPT, с която официално се забранява предоставянето на персонализирани съвети в области, изискващи професионален лиценз — като медицина и право. Новите правила са част от по-широката реформа на компанията, насочена към по-безопасно и отговорно използване на изкуствения интелект.

Това означава, че ChatGPT все още може да обяснява понятия, процедури и общи факти в правото или медицината, но не може да замества лекар или адвокат. Моделът може да даде обща информация за определен симптом, заболяване или законова процедура, но не и да поставя диагноза или да формулира индивидуален правен съвет.

Промяната идва в момент, когато системите с изкуствен интелект навлизат все по-дълбоко в сфери, които досега бяха запазени за човешки експерти. OpenAI изрично подчертава, че целта ѝ не е да ограничи достъпа до знание, а да гарантира, че потребителите не приемат автоматично генерираните отговори като официална експертна консултация.

Новата политика влиза в сила едновременно с друг набор от промени, целящи по-прецизно дефиниране на отговорностите на потребителите и разработчиците, които интегрират модела в собствени приложения. Компаниите, използващи OpenAI API за здравни или юридически цели, вече ще трябва да осигурят участие на квалифицирани специалисти, ако искат да предлагат подобни услуги.

Според OpenAI, тези промени са стъпка към "по-безопасна и прозрачна AI екосистема". От компанията напомнят, че изкуственият интелект трябва да се използва за подпомагане на експертите, а не за тяхното заместване.

За обикновените потребители промяната ще се усети по-скоро като уточнение: ChatGPT ще продължи да отговаря на медицински и правни въпроси, но ще се фокусира върху обяснението на фактите, а не върху даването на конкретни указания какво да се направи. С други думи — AI може да обясни закона, но не и да те защити в съда. Може да ти разкаже какво е мигрена, но не и да ти предпише лекарство.

