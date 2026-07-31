Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

OpenAI направи сериозна корекция в цените на два от трите модела в семейството GPT-5.6 само няколко седмици след официалното им представяне. Компанията намали с 20% тарифите за балансирания GPT-5.6 Terra, докато най-достъпният GPT-5.6 Luna поевтинява с цели 80%. Цената на флагманския GPT-5.6 Sol остава без промяна. Новите условия са особено важни за разработчиците и компаниите, които използват моделите чрез програмния интерфейс на OpenAI и обработват милиони заявки или големи обеми текст.

Изкуственият интелект

Семейството GPT-5.6 включва три различни нива, насочени към отделни типове задачи. Sol е най-мощният модел и е предназначен за сложна разработка на софтуер, научни изследвания, работа с инструменти и продължителни многостъпкови задачи. Terra предлага баланс между възможности, скорост и цена и е насочен към по-широк кръг ежедневни приложения. Luna е най-бързият и икономичен модел в серията, подходящ за автоматизирани услуги, обработка на голям брой заявки и задачи, при които ниската цена е по-важна от максималната изчислителна мощ.

След промяната използването на GPT-5.6 Terra в стандартния режим на API струва 2 долара за един милион входящи токени и 12 долара за един милион изходящи токени. Досега цените бяха съответно 2,50 и 15 долара. При GPT-5.6 Luna намалението е значително по-голямо - новите тарифи са 0,20 долара за един милион входящи токени и 1,20 долара за изходящите, вместо досегашните 1 и 6 долара. Така Luna става пет пъти по-евтин модел и вече се нарежда сред най-достъпните предложения на OpenAI за обработване на текст в големи мащаби.

OpenAI обмисля ценова война с Anthropic заради растящото недоволство на клиентите
Виж още OpenAI обмисля ценова война с Anthropic заради растящото недоволство на клиентите

По-ниските тарифи ще се отразят и върху потребителите на Codex и агентните инструменти в ChatGPT Work. Използването им се отчита чрез общ набор от кредити, чието потребление зависи от избрания модел и броя на входящите, кешираните и изходящите токени. След актуализацията Terra и особено Luna изразходват значително по-малко кредити, което на практика позволява изпълнението на повече задачи, преди потребителят да достигне лимита на своя план. Реалното увеличение ще зависи от дължината и сложността на конкретните задания, както и от количеството генериран текст.

Цените на месечните абонаменти за ChatGPT и Codex не се променят. GPT-5.6 Terra е достъпен в Codex за потребителите на плановете Free и Go, докато абонатите на Plus, Pro, Business и Enterprise могат да използват Sol, Terra и Luna в поддържаните среди. Terra и Luna обаче не могат да бъдат избирани директно в обикновен разговор в ChatGPT - там GPT-5.6 Sol остава моделът, който захранва по-задълбочените режими за разсъждение при съвместимите платени планове.

Шефът на OpenAI: Може да се наложи доброволно забавяне на развитието на изкуствения интелект
Виж още Шефът на OpenAI: Може да се наложи доброволно забавяне на развитието на изкуствения интелект

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Президентът на Северна Македония: Имаме проблем с България, ЕС да намери решение Днес
Президентът на Северна Македония: Имаме проблем с България, ЕС да намери решение
39626
Намалила ли е Били Айлиш пищния си бюст? Лайф
Намалила ли е Били Айлиш пищния си бюст?
5598
Извънземният Насар спечели четвърта световна титла на 22, рекордите отново валят Корнер
Извънземният Насар спечели четвърта световна титла на 22, рекордите отново валят
19382
Кабинетът въвежда акциз за най-мощните коли на дизел и бензин - от 500 до 6000 евро Бизнес
Кабинетът въвежда акциз за най-мощните коли на дизел и бензин - от 500 до 6000 евро
30121
Анри Троая - великият биограф на величията Impressio
Анри Троая - великият биограф на величията
2113
Най-готиният квартал в света е стар и несъвършен: Защо младите се умориха от лъскавите градове URBN
Най-готиният квартал в света е стар и несъвършен: Защо младите се умориха от лъскавите градове
10496
Този курорт е като Малдивите, но по-евтин и съвсем близо до България Trip
Този курорт е като Малдивите, но по-евтин и съвсем близо до България
7274
Вкусовете, които обичаме, се променят заедно с нас: Защо над 80% от българите остават верни на любимите си храни? Вкусотии
Вкусовете, които обичаме, се променят заедно с нас: Защо над 80% от българите остават верни на любим...
5830
4 зодии, които могат да спрат да обичат за една нощ Zodiac
4 зодии, които могат да спрат да обичат за една нощ
1329
Страни от ЕС се противопоставят на Брюксел да обложи газа незаконно с по-високи данъци Времето
Страни от ЕС се противопоставят на Брюксел да обложи газа незаконно с по-високи данъци
2124