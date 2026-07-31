Terra поевтинява с една пета, а Luna вече струва пет пъти по-малко при използване чрез API, без промяна в цените на абонаментите за ChatGPT

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OpenAI направи сериозна корекция в цените на два от трите модела в семейството GPT-5.6 само няколко седмици след официалното им представяне. Компанията намали с 20% тарифите за балансирания GPT-5.6 Terra, докато най-достъпният GPT-5.6 Luna поевтинява с цели 80%. Цената на флагманския GPT-5.6 Sol остава без промяна. Новите условия са особено важни за разработчиците и компаниите, които използват моделите чрез програмния интерфейс на OpenAI и обработват милиони заявки или големи обеми текст.

Семейството GPT-5.6 включва три различни нива, насочени към отделни типове задачи. Sol е най-мощният модел и е предназначен за сложна разработка на софтуер, научни изследвания, работа с инструменти и продължителни многостъпкови задачи. Terra предлага баланс между възможности, скорост и цена и е насочен към по-широк кръг ежедневни приложения. Luna е най-бързият и икономичен модел в серията, подходящ за автоматизирани услуги, обработка на голям брой заявки и задачи, при които ниската цена е по-важна от максималната изчислителна мощ.

След промяната използването на GPT-5.6 Terra в стандартния режим на API струва 2 долара за един милион входящи токени и 12 долара за един милион изходящи токени. Досега цените бяха съответно 2,50 и 15 долара. При GPT-5.6 Luna намалението е значително по-голямо - новите тарифи са 0,20 долара за един милион входящи токени и 1,20 долара за изходящите, вместо досегашните 1 и 6 долара. Така Luna става пет пъти по-евтин модел и вече се нарежда сред най-достъпните предложения на OpenAI за обработване на текст в големи мащаби.

По-ниските тарифи ще се отразят и върху потребителите на Codex и агентните инструменти в ChatGPT Work. Използването им се отчита чрез общ набор от кредити, чието потребление зависи от избрания модел и броя на входящите, кешираните и изходящите токени. След актуализацията Terra и особено Luna изразходват значително по-малко кредити, което на практика позволява изпълнението на повече задачи, преди потребителят да достигне лимита на своя план. Реалното увеличение ще зависи от дължината и сложността на конкретните задания, както и от количеството генериран текст.

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Цените на месечните абонаменти за ChatGPT и Codex не се променят. GPT-5.6 Terra е достъпен в Codex за потребителите на плановете Free и Go, докато абонатите на Plus, Pro, Business и Enterprise могат да използват Sol, Terra и Luna в поддържаните среди. Terra и Luna обаче не могат да бъдат избирани директно в обикновен разговор в ChatGPT - там GPT-5.6 Sol остава моделът, който захранва по-задълбочените режими за разсъждение при съвместимите платени планове.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.