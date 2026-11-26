Новата система ще използва общ лимит за двете функции. Разговорите с модела Instant обаче ще останат неограничени, а по-широкото въвеждане на промяната е планирано за декември

55 Снимка: AP/БТА

OpenAI започна да обединява функциите Chat и Work в ChatGPT в единен интерфейс. Промяната вече се тества с ограничена група абонати на Pro плана, но предизвиква недоволство сред част от потребителите. Причината е, че новата система ще използва общ лимит за двете услуги, което може да ограничи достъпа до по-мощните модели за хората, които използват ChatGPT най-интензивно.

За началото на внедряването съобщи продуктовият ръководител на OpenAI Тибо Сотийо в публикация в социалната мрежа X. Компанията беше обявила намерението си да обедини двете функции още на 2 ноември.

Говорител на OpenAI е потвърдил пред TechCrunch, че повечето потребители няма да усетят по-често изчерпване на лимитите. Съществува обаче малка група от най-активните абонати, които може да достигат ограниченията си по-бързо от досега.

Това е и основното притеснение на част от потребителите. В социалните мрежи и официалния форум на OpenAI абонати изразяват опасения, че обединяването на лимитите за Chat и Work ще намали времето, през което могат да използват усъвършенстваните модели за разсъждение. Недоволството е по-голямо заради факта, че абонаментните такси няма да бъдат намалени.

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При новата организация Chat и Work ще използват един общ измерител на потреблението. Разговорите с модела Instant обаче ще останат неограничени и няма да се отчитат към общия лимит. Дори след изчерпването му потребителите ще могат да продължат да използват Instant.

От OpenAI посочват, че компанията ще продължи да работи върху повишаването на ефективността на моделите и услугите си. Целта е абонатите да получават повече възможности в рамките на съществуващите си планове.

Засега промяната се въвежда за ограничен брой потребители. Според страницата за поддръжка на OpenAI по-широкото разпространение на общите лимити е планирано за декември. OpenAI не е единствената компания, която върви към подобно обединяване. През септември Anthropic също събра разговорната услуга Claude и ориентирания към работни задачи Cowork в един интерфейс.

Промените идват на фона на растящите разходи за инфраструктура и все по-голямото търсене на мощни модели с изкуствен интелект. Това поставя сериозно натоварване върху изчислителните ресурси на компаниите. Обединяването на разговорните и работните инструменти има и практическа цел - да улесни потребителите, като им позволи да преминават от обикновен чат към по-сложни задачи, без да сменят разделите в приложението.

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