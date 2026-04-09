163

Една от най-обсъжданите технологични компании в света - OpenAI - прави сериозна крачка към бъдещото си излизане на борсата, като този път фокусът пада не само върху големите инвеститори, но и върху обикновените хора. Финансовият директор Сара Фрайър потвърди, че компанията възнамерява да запази част от акциите си именно за дребни инвеститори.

По думите ѝ интересът към OpenAI е изключително висок, което вече е било доказано при скорошно частно предлагане на акции. Тогава чрез банки са били набрани около 3 млрд. долара - три пъти повече от първоначално планираното. Огромният интерес дори е довел до срив в системата на една от участващите финансови институции.

Фрайър подчертава, че достъпът до инвестиции в компанията не трябва да бъде ограничен само до тесен кръг от фондове и институции. "ИИ трябва да печели доверие във всичко, което правим. Хората искат да бъдат част от това", коментира тя, правейки директна връзка между популярността на продукти като ChatGPT и желанието на потребителите да инвестират.

В същото време конкуренцията също не спи. SpaceX на Илон Мъск също подготвя свое IPO, като планира да предложи значителна част от акциите си на индивидуални инвеститори. Това създава нова тенденция - най-големите технологични компании започват да търсят по-широка база от собственици.

OpenAI обаче играе в различна лига по отношение на мащаб. Компанията вече се оценява на около 852 млрд. долара и планира да инвестира цели 600 млрд. долара в инфраструктура през следващите пет години. Изчислителната мощ, според ръководството, е ключовият актив и основното конкурентно предимство в надпреварата за доминация в изкуствения интелект.

Паралелно с това бизнес моделът на OpenAI продължава да се развива бързо. Корпоративните клиенти вече формират около 40% от приходите, като се очаква този дял да достигне 50% до края на годината. Интересът към решения като Codex също расте експоненциално, като броят на потребителите вече надхвърля 3 милиона - ясен сигнал, че компанията не просто расте, а оформя бъдещето на цял сектор.

