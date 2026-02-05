253 Снимка: Getty Images

Nvidia се превърна в символ на глобалната AI еуфория и в най-скъпата компания в света по пазарна капитализация, но въпреки доминиращата ѝ позиция на пазара отношенията с ключов клиент като OpenAI изглежда навлизат в по-сложна фаза. Според информации на Ройтерс, компанията зад ChatGPT е охладила интереса си към мащабна сделка с Nvidia, след като е преценила, че последното поколение чипове на производителя не отговаря напълно на нуждите ѝ, особено по отношение на AI inference - процесът по използване на вече обучени модели за генериране на нови данни.

През септември двете компании обявиха намерение за сделка на стойност около 100 млрд. долара, която предизвика сериозни опасения, че водещите AI играчи просто "въртят" едни и същи огромни суми помежду си в затворен кръг. След месеци преговори споразумението се очакваше да бъде финализирано в рамките на седмици. Междувременно обаче OpenAI подписа значими договори с конкуренти на Nvidia, включително AMD.

Ситуацията допълнително се усложни, след като Bloomberg съобщи, че Nvidia е близо до сделка за инвестиция от около 20 млрд. долара в OpenAI - сума, която е едва една пета от първоначално коментирания мащаб. Разпадането на по-голямото споразумение подчертава нарастващото напрежение в сектора, където софтуерните компании и инвеститорите все по-често се сблъскват със съмнения около колосалните разходи за AI инфраструктура и липсата на ясна перспектива за печалби в близките години, въпреки трилионните инвестиционни ангажименти.

Новините около OpenAI и Nvidia се отразиха и на борсата. Акциите на Nvidia продължиха спада си от последните седмици, като поевтиняха с близо 9% за пет дни и с над 7% за последния месец. Въпреки това ръководствата на двете компании публично отрекоха да има напрежение помежду им.

"Обичаме да работим с NVIDIA и те правят най-добрите AI чипове в света. Надяваме се да бъдем огромен клиент за много дълго време", написа Сам Алтман в X след публикацията на Reuters, добавяйки, че не разбира откъде идва "цялата тази лудост". От своя страна главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг заяви пред репортери, че компанията "определено ще участва в следващия инвестиционен кръг", тъй като вижда OpenAI като изключително добра инвестиция.

Както отбелязва Ars Technica, първоначално обявената сделка за 100 млрд. долара за около 10 гигавата изчислителна мощност - еквивалент на енергията от близо 10 ядрени реактора - никога не е била окончателно обвързваща, а е представлявала писмо за намерения. Самият Хуанг подчертава, че сумата "никога не е била ангажимент", но въпреки това уверява, че Nvidia ще направи "огромна инвестиция" в OpenAI, която може да се окаже най-голямата в историята на компанията.

