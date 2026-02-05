Nvidia се превърна в символ на глобалната AI еуфория и в най-скъпата компания в света по пазарна капитализация, но въпреки доминиращата ѝ позиция на пазара отношенията с ключов клиент като OpenAI изглежда навлизат в по-сложна фаза. Според информации на Ройтерс, компанията зад ChatGPT е охладила интереса си към мащабна сделка с Nvidia, след като е преценила, че последното поколение чипове на производителя не отговаря напълно на нуждите ѝ, особено по отношение на AI inference - процесът по използване на вече обучени модели за генериране на нови данни.

Изкуственият интелект

През септември двете компании обявиха намерение за сделка на стойност около 100 млрд. долара, която предизвика сериозни опасения, че водещите AI играчи просто "въртят" едни и същи огромни суми помежду си в затворен кръг. След месеци преговори споразумението се очакваше да бъде финализирано в рамките на седмици. Междувременно обаче OpenAI подписа значими договори с конкуренти на Nvidia, включително AMD.

Ситуацията допълнително се усложни, след като Bloomberg съобщи, че Nvidia е близо до сделка за инвестиция от около 20 млрд. долара в OpenAI - сума, която е едва една пета от първоначално коментирания мащаб. Разпадането на по-голямото споразумение подчертава нарастващото напрежение в сектора, където софтуерните компании и инвеститорите все по-често се сблъскват със съмнения около колосалните разходи за AI инфраструктура и липсата на ясна перспектива за печалби в близките години, въпреки трилионните инвестиционни ангажименти.

Новините около OpenAI и Nvidia се отразиха и на борсата. Акциите на Nvidia продължиха спада си от последните седмици, като поевтиняха с близо 9% за пет дни и с над 7% за последния месец. Въпреки това ръководствата на двете компании публично отрекоха да има напрежение помежду им.

Опасенията от балон в изкуствения интелект нарастват. Колко време има до пукането?
Виж още Опасенията от балон в изкуствения интелект нарастват. Колко време има до пукането?

"Обичаме да работим с NVIDIA и те правят най-добрите AI чипове в света. Надяваме се да бъдем огромен клиент за много дълго време", написа Сам Алтман в X след публикацията на Reuters, добавяйки, че не разбира откъде идва "цялата тази лудост". От своя страна главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг заяви пред репортери, че компанията "определено ще участва в следващия инвестиционен кръг", тъй като вижда OpenAI като изключително добра инвестиция.

Както отбелязва Ars Technica, първоначално обявената сделка за 100 млрд. долара за около 10 гигавата изчислителна мощност - еквивалент на енергията от близо 10 ядрени реактора - никога не е била окончателно обвързваща, а е представлявала писмо за намерения. Самият Хуанг подчертава, че сумата "никога не е била ангажимент", но въпреки това уверява, че Nvidia ще направи "огромна инвестиция" в OpenAI, която може да се окаже най-голямата в историята на компанията.

ИЗБРАНО
Обвиниха Царицата на мъченията и Детелин от Царевец за зверства с 82 животни (снимки 18+) Днес
Обвиниха Царицата на мъченията и Детелин от Царевец за зверства с 82 животни (снимки 18+)
75752
Гаджето на Леонардо Ди Каприо недоволства от близостта му с Кейт Уинслет Лайф
Гаджето на Леонардо Ди Каприо недоволства от близостта му с Кейт Уинслет
7015
В Испания се сетиха за Любо Пенев навръх Международния ден за борба с рака Корнер
В Испания се сетиха за Любо Пенев навръх Международния ден за борба с рака
26687
Дават част от жп превозите на частната "Ивкони експрес" Бизнес
Дават част от жп превозите на частната "Ивкони експрес"
10784
Отиде си легендарният комик Илия Цоцин Impressio
Отиде си легендарният комик Илия Цоцин
8568
Ще има ли втори сезон на „Мертьой“ и защо HBO не бърза с отговора URBN
Ще има ли втори сезон на „Мертьой“ и защо HBO не бърза с отговора
2098
Този любим европейски град ще привлича туристи и местни с огромен нов парк Trip
Този любим европейски град ще привлича туристи и местни с огромен нов парк
2925
Кулинарните предпочитания на 12 римски папи представени в нова книга Вкусотии
Кулинарните предпочитания на 12 римски папи представени в нова книга
188
Зодиакалните знаци, за които семейството е всичко Zodiac
Зодиакалните знаци, за които семейството е всичко
850
Червен код за силни валежи в областите Смолян и Кърджали в четвъртък Времето
Червен код за силни валежи в областите Смолян и Кърджали в четвъртък
1876