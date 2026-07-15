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OpenAI подготвя първия си хардуерен продукт - интелигентен говорител без екран с вградени AI функции. Това съобщава Bloomberg, като се позовава на източници, запознати с проекта.

Изкуственият интелект

Устройството все още е в процес на разработка. Според информацията то е представяно вътрешно като "човекоподобен AI спътник за дома". Идеята е да работи в тясна връзка с ChatGPT и да изпълнява ролята на домашен асистент.

За разлика от традиционните умни говорители, новият продукт няма да разполага с дисплей. Вместо това той ще разчита изцяло на гласово взаимодействие и изкуствен интелект.

Според източниците устройството ще може постепенно да опознава своя собственик и да изгражда своеобразна "личност". Очаква се то да предлага все по-персонализирани услуги с течение на времето. За тази цел ще има достъп до различни аспекти от дигиталния живот на потребителя, включително електронната поща и други източници на информация.

Bloomberg твърди още, че устройството ще включва механични елементи, които могат да се движат самостоятелно. Целта е то да създава усещане за компания и да бъде физическо проявление на ChatGPT в дома.

По информация на агенцията в разработката участват и бивши инженери на Apple, които са работили по продукти като iPhone и Mac. Това подсказва, че OpenAI може да планира изграждането на цяла линия потребителски устройства, а не само единичен продукт.

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Новината идва в момент, когато OpenAI е въвлечена и в съдебен спор с Apple. Миналата седмица технологичният гигант обвини компанията в неправомерно използване на търговски тайни. От Apple заявиха, че известните до момента обвинения са "само върхът на айсберга" и че по време на съдебния процес ще станат известни още нарушения. OpenAI отхвърля всички обвинения.

Според източниците на Bloomberg в компанията смятат, че новото устройство се различава съществено от продуктите на Apple и е малко вероятно да нарушава нейни търговски тайни.

Интересът към потребителски устройства с изкуствен интелект продължава да расте. Все повече компании разработват нов тип хардуер, който комбинира собствен AI модел със специализирано устройство. Един от примерите е стартъпът Hark, основан от Брет Адкок. През май компанията привлече 700 милиона долара финансиране при оценка от 6 милиарда долара за разработването на система за "личен интелект", която съчетава собствен AI модел и специализиран хардуер.

Засега OpenAI не е коментирала официално проекта, а не са известни нито окончателният дизайн на устройството, нито кога може да бъде представено.

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