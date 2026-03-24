OpenAI сама посочи зависимостта си от Microsoft като съществен риск за бъдещите инвеститори, докато продължава да набира огромни суми за разширяване на бизнеса си. Според информацията, разпространена около финансовите документи на компанията, Microsoft остава ключов източник както на капитал, така и на изчислителна инфраструктура чрез Azure, а подобна концентрация на ресурси в един партньор може да се окаже слабост в очите на външните инвеститори. Паралелно с това OpenAI търси още около 10 млрд. долара от по-широк кръг инвеститори, след като вече привлече мащабен рунд за 110 млрд. долара, който изстреля оценката ѝ до стотици милиарди.

Темата е особено важна, защото връзката между OpenAI и Microsoft отдавна е сред основните двигатели на бума около ChatGPT. Microsoft инвестира в компанията още от 2019 г., а след преструктурирането на OpenAI през 2025 г. запази 27% дял в новата структура. Reuters съобщи още през октомври, че договореностите между двете страни дават на Microsoft дългосрочно участие в бизнеса на OpenAI, докато компанията на Сам Алтман получава по-голяма свобода да привлича нови инвеститори и да работи по-широко с други инфраструктурни партньори. Именно тази комбинация обаче създава двоен ефект - Microsoft е стратегически гръбнак, но и фактор, който трудно може да бъде заобиколен.

OpenAI не крие, че рисковете не се изчерпват само с Microsoft. Компанията предупреждава и за огромните капиталови разходи, за зависимостта от налични изчислителни мощности и за нуждата от хардуер от компании като Nvidia, AMD, Broadcom и производствени партньори като TSMC. По данни на Reuters OpenAI очаква разходите ѝ за изчислителна инфраструктура до 2030 г. да достигнат около 600 млрд. долара, което показва колко скъпа става надпреварата в генеративния изкуствен интелект. На този фон дори малки забавяния в достъпа до облачни центрове, чипове или електроенергия могат да се превърнат в реален проблем за растежа на компанията.

Още по-интересното е, че отношенията между OpenAI и Microsoft вече не изглеждат толкова еднопосочни, колкото преди. Ройтерс съобщи наскоро, че Microsoft дори е обмисляла правни действия заради облачна сделка между OpenAI и Amazon, което подсказва колко чувствителна е темата за ексклузивността и контрола върху достъпа до моделите и инфраструктурата. В същото време самата Microsoft все по-ясно развива собствени AI амбиции и търси начини да намали зависимостта си от OpenAI, включително чрез вътрешни модели и преструктуриране на Copilot екипите. Това превръща партньорството между двете компании в едновременно силен съюз и потенциална зона на напрежение.

За инвеститорите посланието е ясно - OpenAI остава една от най-горещите компании в света на изкуствения интелект, но бизнесът ѝ е изграден върху скъпа, сложна и силно зависима екосистема.

Ако компанията иска да убеди пазара, че може да расте устойчиво в дългосрочен план, тя ще трябва не само да създава все по-мощни модели, но и да докаже, че може да диверсифицира финансирането, облачната инфраструктура и доставките на хардуер. И точно тук признанието, че Microsoft е риск, а не само предимство, звучи като едно от най-важните изречения в цялата ѝ инвестиционна история.

