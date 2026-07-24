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OpenAI започна поетапното разпространение на ChatGPT Health сред пълнолетните потребители на ChatGPT в САЩ. Новата здравна функционалност позволява към профила да бъдат свързвани медицински досиета, резултати от лабораторни изследвания, информация за предписани лекарства и данни от приложения за проследяване на физическата активност и храненето. След това системата може да използва предоставената информация, за да формулира по-персонализирани отговори на въпроси, свързани със здравето.

Едно от най-смелите твърдения около премиерата дойде от вицепрезидента на OpenAI по медицинските продукти Ашли Александър. Според нея най-новите модели на компанията вече са способни да разсъждават на ниво, което в определени ситуации надхвърля това на практикуващи лекари. От OpenAI обаче уточняват, че подобни сравнения трябва да се разглеждат внимателно. Ръководителят на медицинското направление Каран Сингхал посочва, че резултатите зависят от конкретната задача, качеството на предоставените данни и начина, по който се оценяват отговорите на системата.

ChatGPT Health няма да бъде ограничен до отделен специализиран раздел. Потребителите ще могат да задават здравни въпроси директно в основния интерфейс на ChatGPT, като системата ще използва разрешените от тях медицински данни, когато това е необходимо. Всеки човек ще контролира каква информация да споделя и кои източници да свърже. Сред поддържаните услуги са Apple Health, Weight Watchers и MyFitnessPal, както и медицински организации и платформи, предоставящи достъп до прегледи, изследвания и терапевтични планове.

Идеята е чатботът да помага на потребителите да разбират по-добре сложни медицински документи, да подготвят въпроси преди посещение при специалист, да проследяват промени в показателите си и да получават по-ясно обяснение на лабораторни резултати. Системата би могла например да обобщи историята на даден здравословен проблем, да сравни стойности от последователни изследвания или да посочи кои симптоми заслужават по-бърза консултация. OpenAI обаче изрично подчертава, че услугата е създадена като помощен инструмент и не трябва да се възприема като заместител на лекарска диагноза, лечение или спешна медицинска помощ.

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Компанията заявява, че разговорите и медицинските данни в ChatGPT Health ще бъдат криптирани както при предаване, така и при съхранение, а чувствителната информация ще получи допълнителни механизми за защита. Услугата ще използва най-новите модели на OpenAI и ще бъде достъпна за влезли в профила си потребители през уеб версията и приложението за iOS. От нея ще могат да се възползват както клиентите на безплатния план, така и абонатите на Go, Plus и Pro, стига да са навършили 18 години и да се намират в САЩ.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.