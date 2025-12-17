OpenAI продължава агресивната си стратегия срещу Google, като обяви нов модел за генериране на изображения в ChatGPT. Компанията започва поетапно внедряване на GPT Image 1.5, който обещава значително по-добро следване на инструкции, по-прецизно редактиране и до четири пъти по-бързо създаване на изображения.

Сам Алтман обявява "код Червено". OpenAI под натиск след възхода на Gemini 3
Виж още Сам Алтман обявява "код Червено". OpenAI под натиск след възхода на Gemini 3

Новият модел ще бъде достъпен за всички потребители на ChatGPT, както и чрез API, считано от вторник. Ходът идва на фона на засилващата се конкуренция с Google, след като изпълнителният директор на OpenAI Сам Алтман обяви вътрешен "код червено" - сигнал за спешни мерки с цел възстановяване на лидерската позиция на компанията в сферата на изкуствения интелект.

Причината е възходът на Google Gemini, включително Gemini 3 и новия генератор на изображения Nano Banana Pro, които оглавиха класациите на LMArena по редица бенчмаркове. Въпреки че OpenAI наскоро представи GPT-5.2 като най-усъвършенствания си модел досега, Google продължава да запазва преднината си.

GPT Image 1.5 е първият нов модел за изображения на OpenAI от април насам и идва по-рано от първоначално планираното. Според компанията, новата версия предлага по-добри инструменти за последваща обработка, включително фино управление на детайли като лицеви черти, осветление, композиция и цветови тон - ключов проблем при досегашните AI генератори, които често променят цялото изображение при минимални редакции.

"Повечето генеративни инструменти за изображения са слаби при итерации. GPT Image 1.5 прави сериозна крачка напред в поддържането на визуална последователност", коментират от OpenAI.

Паралелно с новия модел, изображенията в ChatGPT вече ще имат и собствено специализирано меню в страничната лента, което ще функционира като своеобразно "творческо студио". По думите на Фиджи Симо, главен изпълнителен директор на OpenAI Applications, новият интерфейс улеснява създаването и редактирането на изображения, както и черпенето на идеи от популярни шаблони и филтри.

Компанията планира и по-широка интеграция на визуални елементи в ChatGPT - включително при търсене, проверки на спортни резултати или конвертиране на мерни единици, като информацията ще бъде представяна с ясни източници.

"Когато визуалното разказва история по-добре от думите, ChatGPT трябва да го използва. Целта ни е да скъсим разстоянието между идеята в съзнанието на потребителя и реализацията ѝ", посочва Симо.

С новия модел OpenAI ясно показва, че конкуренцията в генеративния AI навлиза в още по-интензивна фаза, в която скоростта, качеството и удобството за потребителя ще бъдат решаващи.

ИЗБРАНО
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение Днес
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение
24673
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново Лайф
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново
9309
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ Корнер
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ
6962
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас Бизнес
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас
3250
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта Impressio
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта
8224
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.? Trip
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.?
6492
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново Вкусотии
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново
11320