Потребителите могат да генерират свой AI аватар, който да вмъкват в създадените от Sora видеа

608 Снимка: OpenAI

OpenAI обяви излизането на Sora 2 - AI генератор на аудио и видео, който наследява миналогодишния Sora. Заедно с модела компанията пусна и свързано социално приложение, наречено Sora, в което потребителите могат да създават видеа със себе си и приятелите си и да ги споделят във фийд с алгоритми, подобен на TikTok.

Въпреки че все още не сме могли лично да тестваме приложението (достъпно само с покана) и модела Sora 2, OpenAI сподели впечатляващи примери. По-специално, Sora 2 се справя по-добре със "законите на физиката", което прави видеата по-реалистични. Публично показаните клипове на OpenAI включват игра на плажен волейбол, скейтборд трикове, гимнастически номера и скокове "топка в басейн" от трамплин.

"Предишните видео модели са твърде оптимистични - те изкривяват обекти и реалността, за да изпълнят текстовия промпт," написа OpenAI в блог публикация. "Например, ако баскетболист изпусне коша, топката може да се телепортира в обръча. В Sora 2, ако баскетболистът изпусне, топката ще отскочи от таблото."

Приложението Sora идва с функция "качване на себе си" (upload yourself), наречена "cameos" ("камео"), която позволява на потребителите да се вмъкват в произволна сцена, генерирана от Sora. За да използват собствения си облик във видео, те трябва еднократно да качат запис с видео и аудио, който да потвърди самоличността им и да заснеме външния им вид.

Функцията позволява и споделяне на тези "cameos" с приятели, така че други потребители да получат разрешение да включват техния образ в генерирани видеа - включително клипове с няколко души заедно.

"Смятаме, че социално приложение, изградено около тази функция "cameos", е най-добрият начин хората да изпитат магията на Sora 2," пише компанията.

Приложението Sora за iOS вече е достъпно за изтегляне и първоначално ще бъде пуснато в САЩ и Канада. OpenAI обаче заявява, че се надява бързо да го разшири и в други държави.

Докато социалната платформа Sora е само с покани, потребителите на ChatGPT Pro ще могат да изпробват модела Sora 2 Pro без покана.

След като видеата бъдат генерирани, те могат да се споделят във фийд в приложението Sora, който изглежда ще наподобява TikTok, Instagram Reels или други платформи за кратки видеа.

За да подбира препоръките си, алгоритъмът на OpenAI ще взема предвид активността на потребителя в Sora, неговото местоположение (чрез IP адрес), предишната му ангажираност с публикации и историята на разговорите му в ChatGPT (която може да бъде изключена).

Приложението Sora предлага и родителски контрол чрез ChatGPT - родителите могат да ограничават безкрайното скролване, да изключват персонализираните препоръки и да управляват кой може да праща директни съобщения на детето им. Но тези функции са ефективни дотолкова, доколкото родителят има технически познания.

Приложението ще бъде безплатно при старта, като OpenAI казва, че това е "за да може хората свободно да изследват възможностите му." Компанията добавя, че засега единственият план за монетизация е да се таксува създаването на допълнителни видеа в моменти на висок трафик.

Стартирането на социална платформа ще изисква сериозни мерки за безопасност от страна на OpenAI. Въпреки че потребителите могат да отнемат достъпа до своя облик по всяко време, злоупотребите са възможни. Дори ако човек се довери на познат да използва неговия AI-образ, този познат все пак би могъл да генерира подвеждащо или вредно съдържание.

