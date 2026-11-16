По време на срещата те получили информация за военните приложения на изкуствения интелект и контактите на OpenAI с Пентагона и украинското министерство на отбраната

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Трима високопоставени служители на OpenAI са станали жертва на измама от двама руски шегаджии, представили се за представители на украинското правителство. Случаят е от преди няколко седмици, но придобива особено значение заради амбициите на компанията да разшири присъствието си в сферата на отбраната и военните технологии.

Според разследване на The Intercept служителите Саша Бейкър, Каролайн Зир и Бен Крамптън са участвали във видеоконферентен разговор с руските комедианти Владимир Кузнецов и Алексей Столяров. Двамата са по-известни с псевдонимите Вован и Лексус и имат история на подобни измами с политици и други публични личности.

Разговорът продължил около 17 минути. През това време служителите на OpenAI обсъждали приложенията на изкуствения интелект във военни операции. Те споменали и текущи разговори с Министерството на отбраната на САЩ относно предоставянето на AI инструменти на Украйна.

"Няма съмнение, че от наша гледна точка искаме възможно най-задълбочени отношения с Украйна. Но може да не е възможно да постигнем веднага всичко, към което се стремим", казва Бен Крамптън в записа, когато е попитан за предоставянето на офанзивни военни AI услуги на страната.

На друг етап от разговора Крамптън обяснява, че част от работата на екипа по национална сигурност в OpenAI е да преодолява резервите на ръководството към използването на технологиите на компанията във военни операции.

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"Много от ръководителите на компанията не биха искали нашите технологии да се използват в офанзивни военни операции. Нашата задача е да обясним, че в определени ситуации границата между настъпление и отбрана може да бъде доста условна", заявява той.

Крамптън разкрива и че OpenAI има контакт в украинското министерство на отбраната. По думите му връзката е осъществена "основно чрез наш колега във Вашингтон, който преди това е работил с екипа на Delta във вашето министерство на отбраната". Пред The Intercept Вован обяснява, че организирането на срещата е било изненадващо лесно. Двамата се свързали с високопоставен украински представител, работещ в Сан Франциско. Именно той предложил да организира разговор с OpenAI.

Случаят повдига сериозни въпроси за процедурите за сигурност на компанията. Ако двама комедианти могат сравнително лесно да стигнат до разговор с ръководители на OpenAI, представяйки се за чуждестранни официални лица, подобен подход би могъл да бъде използван и от злонамерени организации или разузнавателни служби.

Това е особено чувствителна тема за OpenAI, която има мащабен договор с Пентагона за внедряване на усъвършенствани системи с изкуствен интелект в класифицирана среда. В отговор на публикацията от OpenAI заявяват, че са започнали задълбочено разследване на автентичността на разговора още преди няколко седмици.

"Предприехме вътрешни действия и работихме със съответните власти, за да установим, че става дума за шега, извършен от лица с история на подобни атаки срещу официални представители и други компании", посочва говорител на OpenAI. "Предприехме мерки, за да предотвратим подобни ситуации в бъдеще." Вован и Лексус вече са използвали подобни методи срещу редица известни личности.

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