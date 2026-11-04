Програмата Grid Protectors предвижда освобождаване на мощности при пиково натоварване на електрическата мрежа, като първият проект е в американския щат Джорджия

1327 Снимка: 3dnews

OpenAI представи програмата Grid Protectors, чрез която центровете ѝ за данни ще могат да намаляват потреблението си на електроенергия в моменти на високо натоварване на местните електрически мрежи. Идеята е големите изчислителни комплекси да освобождават мощност, когато тя е най-нужна за домакинствата и останалите потребители. Подобна гъвкавост може да улесни и свързването на нови центрове за данни, докато се изграждат допълнителни енергийни мощности и се модернизира мрежовата инфраструктура.

Пилотният проект обхваща обект в окръг Ефингъм, щата Джорджия. Според OpenAI споразумението с местната енергийна компания Georgia Power е за обща мощност от 3,2 гигавата, като предвижда възможност потреблението да бъде ограничавано с до 1000 мегавата при необходимост. Компанията сравнява тази мощност с потреблението на приблизително 700 000 домакинства — мащаб, който показва колко съществено може да бъде участието на един голям изчислителен комплекс в балансирането на мрежата.

OpenAI възнамерява да включи възможността за подобно регулиране още при проектирането на бъдещите си обекти. За всеки комплекс ще се договарят конкретни условия с местните енергоснабдителни дружества: с колко може да бъде намалено потреблението, колко бързо да стане това и колко дълго да продължи ограничението. Параметрите ще зависят от особеностите на съответната мрежа и нуждите на района, включително при повишено търсене за отопление през зимата или охлаждане през лятото.

Самият принцип, известен като управление на потреблението, се използва от десетилетия. При пиково натоварване големи промишлени предприятия временно ограничават консумацията си, за да подпомогнат надеждната работа на електроенергийната система. В миналото това често е изисквало операторите да се свързват с предприятията и да координират действията ръчно. Съвременната автоматизация позволява процесът да се задейства значително по-бързо, като центровете за данни могат да намалят консумираната мощност за по-малко от минута.

Според OpenAI целта е тази способност да стане постоянна част от експлоатацията на изчислителните ѝ комплекси и ресурс, на който енергийните оператори могат да разчитат при необходимост.

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Подобни решения вече се изпитват и от други компании: Nvidia е провела тестове във Великобритания. Подходът може да помогне за по-ефективно използване на наличната инфраструктура на фона на растящото търсене на електроенергия за изкуствен интелект.

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