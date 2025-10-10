Приложението OpenAI Sora, което позволява създаване на видео чрез изкуствен интелект, постигна рекорден успех - над 1 милион изтегляния само за пет дни след премиерата си. Това съобщи ръководителят на екипа Бил Пийбълс (Bill Peebles) в социалната мрежа X, като отбеляза, че Sora е достигнала този резултат дори по-бързо от ChatGPT - популярния AI бот на OpenAI, който вече се използва от над 800 милиона души по света всяка седмица.

Особено впечатляващ е фактът, че Sora засега е достъпна само за устройства с операционна система Apple iOS, а изтеглянето ѝ става само с покана. Всеки потребител трябва да получи специален код, за да инсталира приложението. Въпреки тези ограничения, то се изкачи на първо място в класацията на Apple App Store, изпреварвайки десетки популярни приложения за видео и социални мрежи.

"Екипът работи усърдно, за да не изостане от бързия растеж", написа Пийбълс, докато интернет общността обсъждаше как AI генераторът променя границите между творчество и технология. Успехът на Sora обаче не мина без противоречия - редица клипове, създадени чрез платформата, включват герои от популярни анимации като "Спъндж Боб", "Рик и Морти" и "South Park", което поставя въпроси за нарушаване на авторските права.

Асоциацията на филмовите компании реагира остро, заявявайки, че "OpenAI трябва да предприеме незабавни действия за защита на правата на авторите". Според генералния ѝ директор Чарлз Ривкин, действащите закони за интелектуална собственост са напълно приложими и в контекста на AI инструментите. В отговор генералният директор на OpenAI Сам Алтман увери, че компанията ще предложи нови механизми, чрез които правоносителите да могат да контролират използването на своето съдържание.

С успеха на Sora OpenAI още веднъж показва колко силно е търсенето на визуални AI инструменти, които дават възможност на всеки потребител да бъде режисьор и артист. Предстои да видим дали компанията ще успее да съчетае иновацията с етичните и правните стандарти, които неизбежно съпътстват подобна революция.

