Конфликтът между OpenAI и Илон Мъск навлиза в нова, още по-остра фаза. Компанията официално е поискала от главните прокурори на Калифорния и Делауеър да започнат разследване срещу милиардера за предполагаемо "неконкурентно поведение", което според нея вреди на бизнеса и развитието на изкуствения интелект.

Писмото е изпратено от директора по стратегическо развитие на OpenAI Джейсън Квон, който твърди, че Мъск не само атакува компанията публично, но и се опитва да подкопае позициите ѝ чрез други влиятелни фигури, включително Марк Зукърбърг. Освен това OpenAI обвинява Мъск в многократни опити да придобие контрол върху организацията в свой интерес.

От своя страна Мъск също не остава длъжен - той е завел иск срещу OpenAI и Microsoft за компенсации, които могат да достигнат до 134 милиарда долара. Това превръща спора не просто в корпоративен конфликт, а в една от най-големите технологични битки на нашето време.

Историята между страните е дълга и сложна. През 2015 г. Мъск и Сам Алтман са сред съоснователите на OpenAI, която първоначално е създадена като нестопанска организация с мисия да разработва изкуствен интелект в полза на човечеството. След разногласия и неуспешен опит за обвързване с Tesla, Мъск напуска и по-късно създава конкурентния проект xAI.

OpenAI твърди, че действията на Мъск могат да забавят развитието на т.нар. AGI - изкуствен интелект, който достига или надминава човешките способности. Компанията подчертава, че има отговорност да гарантира, че подобна технология ще се използва в полза на обществото, докато според нея Мъск се стреми към обратното - контрол и комерсиална изгода.

Случаят придобива още по-сериозни измерения с твърденията, че около конфликта са използвани агресивни тактики, включително опити за дискредитиране на ръководството. Ако съдът застане на страната на Мъск, това може да засили позициите на неговия AI чатбот Grok и да пренареди баланса в индустрията.

