OpenAI е създала собствена лаборатория за човекоподобна роботика, без публични анонси и шум около проекта. Съоръжението се намира в Сан Франциско, в същата сграда, където е разположен и финансовият отдел на компанията, а в него вече работят около сто специалисти, фокусирани основно върху събирането и обработката на тренировъчни данни. Целта е дългосрочна — обучение на роботизирани системи, които в бъдеще могат да послужат като основа за пълноценен хуманоиден робот.

Изкуственият интелект

Проектът не е първият опит на компанията в областта на роботиката. Още през 2020 г. OpenAI демонстрира роботизирана ръка, която успешно решава куб на Рубик, но тогава разработката беше прекратена в полза на други приоритети. Сега подходът е различен — вместо зрелищни демонстрации, екипите работят методично върху базови физически действия, които да изградят стабилна основа за бъдещо развитие. Лабораторията е отворила врати през февруари 2025 г. и оттогава се е разраснала повече от четири пъти, като през декември компанията обяви планове и за втора база в Ричмънд, Калифорния.

В центъра на проекта са роботизирани манипулатори Franka, управлявани дистанционно от хора чрез специални контролери GELLO, отпечатани на 3D принтери. С тях операторите изпълняват елементарни, но ключови задачи — поставяне на филийки хляб в тостер, сгъване на дрехи или преместване на предмети. Именно тези "обикновени" действия се превръщат в ценни тренировъчни данни. За разлика от компании като Tesla, които използват костюми за улавяне на движенията на цялото тяло, OpenAI залага на по-икономичен и прецизен подход, при който всеки контролер е директно свързан с конкретен манипулатор.

Apple подготвя AI носимо устройство и влиза в директна конкуренция с OpenAI
Събирането на данни се извършва на три смени, с десетки работни станции и постоянен видеозапис на движенията както на оператора, така и на робота. Служителите се оценяват по броя "качествени часове" функционално обучение, а част от информацията се използва и в компютърни симулации. Според вътрешни източници лабораторията вече е надминала очакванията за обем събрани данни почти двойно. Въпреки това, самата компания признава, че роботиката не е ключова част от мисията ѝ на този етап и остава отворен въпросът колко бързо този подход ще доведе до реален, търговски приложим човекоподобен робот.

