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OpenAI временно спря възможността за нови абонаменти към най-скъпия си потребителски план Pro. Причината е огромният интерес към новия модел Astra, който е натоварил сериозно инфраструктурата на компанията, предава TechCrunch.

Pro планът струва 200 долара месечно и според OpenAI създава най-голямо натоварване върху системите ѝ. Затова компанията е решила временно да спре записването на нови потребители, докато увеличава капацитета си.

За промяната съобщи в X Тибо Сотийо, продуктов ръководител в OpenAI, който отговаря за продукти като Codex и ChatGPT.

"Искахме да предприемем най-малката стъпка, която ще ни позволи да продължим да осигуряваме възможно най-широк достъп", написа Сотийо.

Той уточнява, че останалите планове на компанията продължават да бъдат достъпни. Това включва API услугите, както и по-евтините Go и Plus абонаменти. OpenAI все още не е посочила кога ще възстанови регистрацията за Pro. Компанията не разкрива и колко нови потребители се опитват да се абонират всеки ден.

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Проблемите са свързани с огромния интерес към Astra. Моделът беше представен на 3 септември и постепенно се предоставя на потребители с различни планове, включително Pro, Plus, Enterprise и Business.

OpenAI представя Astra като сериозна стъпка напред в способностите за разсъждение, програмиране и работа с компютри. Именно тези области са сред най-оспорваните полета в конкуренцията между водещите AI компании.

Компанията дори определи Astra като начало на "ерата на AGI" и като технологичен скок от поколение към поколение. Това допълнително засили интереса към модела. Само ден преди спирането на новите Pro абонаменти Сотийо предупреди, че търсенето на Astra е безпрецедентно.

"Търсенето на Astra наистина е безпрецедентно", написа той. По думите му OpenAI използва всички възможни средства, за да поддържа услугата, но досега не е виждал подобен ръст.

Той предупреди още, че ако тенденцията продължи, компанията може да бъде принудена временно да спре новите Pro абонаменти. Приоритет според него е да се запази доброто обслужване за вече съществуващите потребители.

Натоварването изглежда се е появило сравнително бързо. Още през миналия месец OpenAI беше увеличила ограниченията за използване на Codex.

Засега компанията не посочва колко дълго ще продължи ограничението. Спирането на новите Pro регистрации показва, че ръстът на използването на Astra вече оказва пряко влияние върху капацитета на инфраструктурата на OpenAI.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.