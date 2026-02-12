OpenAI извърши тиха, но показателна реорганизация, като разпусна вътрешния екип, чиято основна задача беше да обяснява и популяризира мисията на компанията както пред обществото, така и сред собствените ѝ служители. Информацията беше потвърдена пред TechCrunch, като от компанията уточниха, че служителите са прехвърлени към други подразделения.

Въпросният екип вероятно е създаден през септември 2024 г. и е имал ролята да комуникира стратегическата цел на OpenAI - разработването на всеобщ изкуствен интелект (Artificial General Intelligence или AGI), който да носи полза на цялото човечество. Според публикация на Platformer, звеното е било ангажирано със съгласуването на вътрешната работа на компанията с нейната публично обявена мисия.

Бившият ръководител на екипа, Джош Ачиам, вече поема нова позиция - главен футуролог на OpenAI. В своя блог той обяснява, че новата му роля ще бъде фокусирана върху изследването на това как светът ще се трансформира под въздействието на изкуствения интелект и бъдещите AGI системи. Той ще работи в сътрудничество с физика Джейсън Прует, който също има ключова роля в технологичното развитие на компанията.

От OpenAI определят промяната като част от естествен процес на реорганизация в бързо развиваща се технологична компания. Според официалната позиция, работата по комуникацията на мисията не спира, а просто се интегрира по-широко в различни екипи.

В контекста на нарастващия обществен дебат около рисковете и възможностите на AGI, подобни структурни промени неизбежно предизвикват въпроси за посоката, в която се движи една от най-влиятелните AI компании в света.

