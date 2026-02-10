Критиците се опасяват, че рекламите могат индиректно да влияят на отговорите

20 Снимка: AP/БТА

OpenAI обяви, че започва да тества показването на реклами в САЩ за потребителите на безплатния план и на новия абонамент Go.

Go е по-евтин платен план на цена от 8 долара месечно в САЩ и беше пуснат глобално в средата на януари. Компанията подчерта, че потребителите на останалите платени планове - Plus, Pro, Business, Enterprise и Education - няма да виждат реклами.

В официална публикация OpenAI се опита предварително да адресира опасенията около потребителското изживяване. Компанията заяви, че рекламите няма да влияят на отговорите на ChatGPT и че разговорите с чатбота няма да бъдат споделяни с рекламодатели. Според OpenAI целта е рекламите да подпомогнат по-широкия достъп до по-мощни функции, без да се нарушава доверието на потребителите при лични и важни задачи.

Решението обаче не мина без подигравки. По време на Super Bowl конкурентът Anthropic излъчи серия реклами, в които осмя идеята за реклами в AI чатботи. В тях актьори в ролята на изкуствен интелект дават съвети, прекъсвани от зле подбрани реклами, което демонстрира колко разрушително може да бъде подобно изживяване.

Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман реагира остро, наричайки рекламите на Anthropic "нечестни" и определяйки компанията като "авторитарна".

Потребителите по принцип приемат идеята за реклами в AI отговори с резерви. В края на миналата година OpenAI вече се сблъска с негативна реакция, когато тества предложения в приложението, възприети от мнозина като натрапчиви реклами. Въпреки това компанията е под натиск да намери устойчиви източници на приходи, за да покрие разходите по разработката и мащабирането на ChatGPT.

Критиците се опасяват, че рекламите могат индиректно да влияят на отговорите. OpenAI отрича това и твърди, че рекламите ще се оптимизират спрямо "най-полезното за потребителя". Те ще бъдат ясно обозначени като спонсорирани и визуално отделени от органичното съдържание.

По време на тестовете рекламите са били съобразявани с темата на разговорите, предишни чатове и взаимодействия с реклами. Например потребители, които търсят рецепти, може да виждат реклами за доставки на храна или готови комплекти за готвене. OpenAI уверява, че рекламодателите няма да имат достъп до лични данни - те ще получават само обобщени метрики като показвания и кликове.

Потребителите ще могат да преглеждат историята си на рекламни взаимодействия, да я изчистват, да скриват реклами, да дават обратна връзка, да виждат защо им е показана дадена реклама и да управляват настройките за персонализация.

Реклами няма да се показват на потребители под 18 години и няма да се появяват около чувствителни или регулирани теми като здраве, политика и психично здраве.

