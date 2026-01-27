1604 Снимка: iStock by Getty Images

Има истории, които звучат като сцена от криминален филм, но са твърде конкретни, за да са измислица. Счупен лаптоп, пъхнат в платнена чанта с камъни и хвърлен в река - опит да се унищожат доказателства и да се прекъсне разказът още в началото. Само че в дигиталния свят следите рядко изчезват. А поговорката "гузен негонен бяга" се оказва изненадващо актуална.

В края на миналата година Coupang - най-големият онлайн търговец в Южна Корея, често наричан "корейския Amazon" - съобщи, че в рамките на разследване за вътрешен пробив е възстановил лаптоп, изхвърлен в река от бивш служител. Малко по-рано компанията призна, че личните данни на 33,7 милиона клиентски акаунта са били компрометирани - новина, която предизвика сериозен обществен натиск.

От Coupang посочват, че са използвали дигитални "отпечатъци" и други форензични доказателства, за да идентифицират извършителя. По техни данни той е признал и е описал начина, по който е получил достъп до информацията. След първоначалния разпит е иззето оборудване, а по-късно водолазен екип изважда от реката и конкретното устройство - MacBook Air. Компанията уверява, че няма данни информацията да е била продавана или споделяна, но разследването продължава.

Реакцията има значение

По време на празниците Coupang защити начина, по който е управлявала кризата, заявявайки, че е действала в координация с властите. Компанията обяви и компенсационна схема на стойност 1,685 трилиона вона (около 1,18 млрд. долара), която обаче предизвика критики, тъй като важи само за собствените ѝ платформи. Междувременно временният главен изпълнителен директор Харолд Роджърс замени Парк Де-Джун, който подаде оставка след скандала.

Значението на случая не се изчерпва с мащаба на изтичането. Той ясно показва сблъсъка между три реалности, с които бизнесът все по-често се среща едновременно. Първо - вътрешният риск е различен от външната атака. Второ - разследването и проследимостта могат да бъдат решаващи за ограничаване на щетите. И трето - начинът, по който компанията комуникира и доказва действията си, е част от доверието, което вече има и правни, и финансови измерения.

Случаят от Южна Корея илюстрира как изглежда една съвременна киберкриза, когато проблемът не е само технически, а и управленски. В подобни ситуации истината рядко има една версия - има позиция на компанията, гледна точка на институциите, медийни интерпретации и, не на последно място, въпроса на клиента: "Данните ми в безопасност ли са?". Без проследимост организацията губи най-важния си инструмент - способността да докаже какво се е случило, кога и как е била ограничена щетата.

Защо вътрешните пробиви са толкова разрушителни

Инсайдър инцидентите се възприемат като провал на контрола. За клиента няма значение дали достъпът е бил "по работа" или резултат от външна атака - резултатът е един и същ: риск за личните му данни. А когато отговорът на компанията е под формата на компенсации, обществото търси морални сигнали - поемане на отговорност или опит кризата да бъде "управлявана" в собствена полза.

Точно тук проследимостта се оказва решаваща. Тя не е просто технология, а дисциплина - защитени логове, ясно дефинирани процеси за реакция, роли в кризисна ситуация и съхранение на доказателства. Защото ако организацията не може да докаже какво се е случило, празнината бързо се запълва с най-лошите предположения.

В условията на засилени регулации този проблем става още по-скъп. Изискванията на NIS2 и DORA поставят фокус върху отчетност, контрол на достъпа, управление на доставчици и готовност за инциденти - именно онези практики, които правят проследимостта възможна.

Когато проследимостта е ежедневна практика

В този контекст все по-голяма роля играят решенията, които превръщат проследимостта от абстрактен принцип в работеща ежедневна практика. Управляваните услуги дават рамка, в която не само се предотвратяват инциденти, но и се осигурява видимост и доказуемост при криза.

А1 предлага портфолио от решения, насочени именно към контрол и прозрачност при вътрешен риск - от управлението на устройства до защитата на корпоративната свързаност. Mobile Device Management осигурява централен контрол върху служебните мобилни устройства, независимо от операционната система. Управлението на приложенията, ограничаването на достъпа и възможността за дистанционно заключване или изтриване на данни се случват без намеса от страна на потребителя - критично при ситуации, в които всяко действие трябва да бъде проследимо.

Също толкова важна е защитата на комуникацията между офисите и достъпът до корпоративни ресурси. Managed SD-WAN от А1 свързва локациите в единна инфраструктура с криптирани връзки и интелигентно управление на трафика. Така преносът на данни се случва в контролирана среда, а правилата за достъп и комуникация могат да се адаптират гъвкаво според нуждите на организацията.

От гледна точка на регулаторно съответствие решенията за NIS2 и DORA не са формална "бумащина", а практическа рамка за управление на риска. Те помагат на компаниите да изградят ясни роли, документирани процедури, управление на доставчици и готовност за инциденти - все елементи, без които проследимостта остава само добро намерение.

Историята със счупения лаптоп показва нещо просто, но важно: в съвременната киберреалност проследимостта не е функция, която се включва след инцидента. Организациите не могат да избират дали ще бъдат тествани. Могат да избират единствено дали ще бъдат подготвени.