Технологичният гигант Oracle планира съкращаването на хиляди служители на фона на сериозен финансов натиск, свързан с огромните инвестиции в инфраструктура за изкуствен интелект.

Изкуственият интелект

Според информация на Bloomberg компанията изпитва т.нар. "паричен натиск", предизвикан от мащабните разходи за изграждане на нови центрове за данни, предназначени за обучение и работа на AI модели.

Източници от компанията твърдят, че част от съкратените позиции ще бъдат свързани с дейности, които постепенно се автоматизират чрез изкуствен интелект. Паралелно с това Oracle преразглежда и някои от обявите за работа в своето облачно подразделение.

Допълнително напрежение се появи около голям проект за AI център за данни в Абилин, щата Тексас. По данни на Bloomberg Oracle временно е прекратила плановете за разширяване на съоръжението, след като преговорите за финансиране са се проточили, а партньорът OpenAI е преразгледал участието си.

Центърът за данни е част от проекта Stargate AI infrastructure project - мащабна инициатива на стойност около 500 милиарда долара, обявена от президента Доналд Тръмп малко след началото на мандата му.

Oracle отрече част от информацията и заяви пред Investing.com, че проектът в Тексас остава в плановете на компанията и че OpenAI продължава да участва в инициативата. Същевременно обаче компанията не коментира директно съобщенията за мащабни съкращения.

Цензура в TikTok след смяната на собствеността в САЩ
Виж още Цензура в TikTok след смяната на собствеността в САЩ

Ситуацията показва колко скъпа е надпреварата за развитие на изкуствен интелект. Центровете за данни, необходими за обучението на модерни AI модели, изискват огромни инвестиции в изчислителна мощност, електроенергия и охлаждащи системи.

Анализ на Bloomberg показва, че Oracle вероятно няма да достигне положителен паричен поток от тези инвестиции преди 2030 година. В същото време компанията планира през 2026 г. да привлече до 50 милиарда долара чрез нов дълг и продажба на акции.

Натискът вече се отразява и на пазарната стойност на компанията. Акциите на Oracle (NYSE: ORCL) са загубили над 50% от стойността си спрямо върха през септември 2025 г., когато беше обявена най-голямата преструктурираща програма в историята на компанията.

Случаят поставя под въпрос популярната теза, че изкуственият интелект директно замества служители. Някои анализатори смятат, че съкращенията често са резултат от финансов натиск, породен именно от огромните инвестиции в новите технологии.

Джак Дорси използвал AI за оправдание при масовото съкращение на персонал?
Виж още Джак Дорси използвал AI за оправдание при масовото съкращение на персонал?

