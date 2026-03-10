Компанията вероятно няма да достигне положителен паричен поток от тези инвестиции преди 2030 година

376 Снимка: Getty Images

Технологичният гигант Oracle планира съкращаването на хиляди служители на фона на сериозен финансов натиск, свързан с огромните инвестиции в инфраструктура за изкуствен интелект.

Според информация на Bloomberg компанията изпитва т.нар. "паричен натиск", предизвикан от мащабните разходи за изграждане на нови центрове за данни, предназначени за обучение и работа на AI модели.

Източници от компанията твърдят, че част от съкратените позиции ще бъдат свързани с дейности, които постепенно се автоматизират чрез изкуствен интелект. Паралелно с това Oracle преразглежда и някои от обявите за работа в своето облачно подразделение.

Допълнително напрежение се появи около голям проект за AI център за данни в Абилин, щата Тексас. По данни на Bloomberg Oracle временно е прекратила плановете за разширяване на съоръжението, след като преговорите за финансиране са се проточили, а партньорът OpenAI е преразгледал участието си.

Центърът за данни е част от проекта Stargate AI infrastructure project - мащабна инициатива на стойност около 500 милиарда долара, обявена от президента Доналд Тръмп малко след началото на мандата му.

Oracle отрече част от информацията и заяви пред Investing.com, че проектът в Тексас остава в плановете на компанията и че OpenAI продължава да участва в инициативата. Същевременно обаче компанията не коментира директно съобщенията за мащабни съкращения.

Ситуацията показва колко скъпа е надпреварата за развитие на изкуствен интелект. Центровете за данни, необходими за обучението на модерни AI модели, изискват огромни инвестиции в изчислителна мощност, електроенергия и охлаждащи системи.

Анализ на Bloomberg показва, че Oracle вероятно няма да достигне положителен паричен поток от тези инвестиции преди 2030 година. В същото време компанията планира през 2026 г. да привлече до 50 милиарда долара чрез нов дълг и продажба на акции.

Натискът вече се отразява и на пазарната стойност на компанията. Акциите на Oracle (NYSE: ORCL) са загубили над 50% от стойността си спрямо върха през септември 2025 г., когато беше обявена най-голямата преструктурираща програма в историята на компанията.

Случаят поставя под въпрос популярната теза, че изкуственият интелект директно замества служители. Някои анализатори смятат, че съкращенията често са резултат от финансов натиск, породен именно от огромните инвестиции в новите технологии.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.