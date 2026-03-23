Астрономията ще стане почти невъзможна от Земята, а това ще спъне научния прогрес

Компанията SpaceX планира да изведе в орбита до 1 милион нови сателита, които да функционират като орбитални центрове за данни, показват документи, подадени до Федералната комисия по далекосъобщения (FCC). Идеята е свързана с амбициите на компанията в сферата на изкуствения интелект, но предизвиква сериозно безпокойство сред астрономическата общност.

Новината идва дни след поредния успешен старт на ракета Falcon 9 от базата Vandenberg Space Force Base, която изведе 25 сателита от мрежата Starlink. С този полет SpaceX премина границата от 10 000 активни сателита в орбита - данни, потвърдени от астронома Джонатан Макдауъл.

Мащабът на това мега съсвездие вече оказва сериозно влияние върху наблюденията на нощното небе. Ранните версии на сателитите отразяваха силно слънчевата светлина и се появяваха като ярки следи, видими дори с просто око, често бъркани с НЛО. Въпреки опитите за намаляване на отражението чрез нови покрития и дизайн, проблемът остава нерешен.

Според подаденото заявление новото поколение сателити ще бъде още по-проблемно. Те няма да се крият в сянката на Земята, а ще се намират в орбити с висок наклон и ще бъдат осветени от Слънцето дори около полунощ, което ще ги направи постоянно видими от Земята.

"Имаме усещането, че това подкопава постигнатото през последните години", заявява астрономът Джон Барентайн пред Space.com. "Вървяхме в посока, която беше относително устойчива, а това изглежда като пълен обрат."

Барентайн и група учени вече са подали възражение срещу плана. По думите му новата концепция представлява "предизвикателство, каквото не сме срещали досега в тази нова ера на търговската космонавтика".

Освен за астрономията, учените предупреждават и за екологични рискове. Практиката на SpaceX да извежда от експлоатация сателити чрез изгарянето им в атмосферата може да доведе до значително замърсяване. Според изчисленията на Барентайн, при подобен мащаб в бъдеще може да има повторно навлизане на апарати в атмосферата на всеки три минути.

Изследвания сочат, че честите изстрелвания и изгаряния могат да променят химията на атмосферата чрез натрупване на алуминиеви оксиди и литий. Някои предварителни анализи дори предполагат, че това може да възпрепятства възстановяването на озоновия слой.

В подадените документи SpaceX заявява намерение да "минимизира атмосферното въздействие", но без конкретни мерки. Компанията също така настоява за ускорена оценка на екологичните последици.

От своя страна FCC реагира бързо, като отвори процедура за обществени коментари само дни след подаването на заявлението. "Комисията приветства и търси мнения по заявлението на SpaceX за орбитални центрове за данни", написа председателят Брендън Кар.

До крайния срок - 6 март - са постъпили около 1000 становища, като повечето от тях призовават регулатора да не одобрява проекта. Сред противниците е и Amazon, която също настоява заявлението да бъде отхвърлено.

"Видяхме как преходът от хиляди към 10 000 сателита се случи основно чрез SpaceX и това вече будеше тревога", коментира Aaron Boley. "Но тук просто се преминава отвъд всички граници. По почти всички показатели това е лоша идея за дългосрочното използване на космоса."

