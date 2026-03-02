Въглеродният им отпечатък може да надхвърли този на наземните алтернативи

114 Снимка: Shutterstock

Идеята центровете за данни да бъдат изведени в орбита като решение на енергийните нужди на изкуствения интелект става все по-разпространена. Публично, тя се подкрепя от милиардери, като Илон Мъск. Експерти обаче предупреждават, че подобен сценарий остава далеч от практическа реализация. Според анализатори концепцията е изправена пред сериозни финансови, технологични и екологични ограничения.

В края на февруари SpaceX, която вече е обединена с xAI, е подала патентна заявка до Federal Communications Commission за съзвездие от орбитални центрове за данни. Планът предвижда до един милион сателита в слънцесинхронна орбита на височина между 500 и 1900 километра, с цел максимално използване на слънчевата енергия.

Идеята, подкрепяна публично от Илон Мъск, предполага, че практически неограничената слънчева енергия в космоса и липсата на териториални ограничения могат да направят подобни системи по-евтини от наземните центрове в рамките на няколко години. Скептицизмът обаче е значителен.

В анализ за Financial Times Ребека Рийд, бивш заместник-директор в НАСА, определя използването на орбитата като решение за енергоемките AI модели като "абсурдно". По думите ѝ орбиталните центрове за данни са на години, ако не и десетилетия разстояние от реалността.

Основният проблем остава цената. За да станат икономически жизнеспособни, разходите за изстрелване трябва да паднат под 200 долара на килограм — ниво, което според прогнозите няма да бъде достигнато преди средата на 30-те години. Освен това поддръжката в орбита е изключително сложна. При повреда или морално остаряване на хардуер няма как просто да бъде изпратен техник, а всяка намеса изисква скъпи операции по обслужване в космоса или приемане на постепенно влошаване на производителността.

Налице са и екологични рискове. Навлизането и изгарянето на сателити в атмосферата може да освобождава метали и други замърсители, чието въздействие върху горните слоеве на атмосферата все още не е напълно изяснено. Изследване на учени от Saarland University показва, че при отчитане на производството, изстрелването и извеждането от експлоатация въглеродният отпечатък на орбиталните центрове може да надхвърли този на наземните алтернативи — дори при оптимистични сценарии.

Допълнителен риск представлява и натоварването на ниската околоземна орбита. Съзвездие от хиляди или милиони сателити би увеличило вероятността от сблъсъци и космически отпадъци, с потенциални последствия за комуникационни, навигационни и метеорологични системи, както и за астрономическите наблюдения.

На този фон част от водещите фигури в AI сектора също изразяват резерви. Макар да съществуват прогнози, че подобни технологии могат да станат реалност в рамките на десетилетие, критиците подчертават, че индустрията първо трябва да реши фундаментални икономически и инженерни предизвикателства на Земята.

Засега орбиталните центрове за данни остават по-скоро визионерска концепция, отколкото реалистична алтернатива на нарастващите енергийни нужди на изкуствения интелект.

