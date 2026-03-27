Основателят на компанията за шпионски софтуер Intellexa, Тал Дилиан, намекна, че гръцкото правителство може да е стояло зад масовата операция по подслушване, станала известна като "гръцкия Уотъргейт". Изявлението идва след като той бе осъден от съд в Гърция и обяви намерението си да обжалва присъдата.

Дилиан и още трима ръководители бяха признати за виновни по обвинения в незаконно придобиване на лични данни в рамките на мащабна кампания за следене. Според разследванията десетки телефони на високопоставени фигури - включително министри, опозиционни лидери, военни и журналисти - са били компрометирани чрез шпионския софтуер Predator.

Програмата позволява проникване в устройства с операционни системи iOS и Android и достъп до разговори, съобщения, имейли и локация, често чрез подвеждащи линкове.

След разкритията няколко високопоставени представители на властта в Гърция подадоха оставки, включително ръководителят на националната разузнавателна служба и съветник на премиера Кириакос Мицотакис. До момента обаче няма осъдени държавни служители, което поражда обвинения за прикриване на случая.

Тал Дилиан бе осъден през февруари на осем години затвор. В изявление пред Ройтерс той заяви, че няма да бъде "изкупителна жертва" и намекна, че процесът срещу него може да е част от по-широко прикриване.

"Вярвам, че присъда без доказателства не е правосъдие. Това може да е част от прикриване и дори престъпление", каза той, като добави, че е готов да предостави доказателства на национални и международни регулатори.

Дилиан подчерта, че технологии като Predator обикновено се продават само на държавни институции, които носят отговорност за законното им използване. Това допълнително засилва съмненията около евентуалната роля на властите.

През 2024 г. правителството на САЩ наложи санкции срещу Дилиан, след като бе установено, че софтуерът Predator е използван срещу американски официални лица и журналисти. Санкциите на практика забраняват всякакви бизнес отношения с него и свързаните му компании.

Случаят остава отворен, като новите твърдения на Дилиан могат да доведат до допълнителен международен натиск и разследвания около една от най-големите шпионски афери в Европа през последните години.

