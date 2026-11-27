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Основателите на Anthropic започнаха да продават значителни пакети от акциите си само дни след дългоочакваното първично публично предлагане на компанията. Това се случва на фона на спад в борсовата цена на книжата и засилващи се съмнения на инвеститорите дали оценката на разработчика на Claude е оправдана.

Изпълнителният директор Дарио Амодей и сестра му Даниела Амодей, която е президент и съосновател на компанията, са продали акции за около 280 милиона долара всеки. Според документи, подадени до Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (SEC), общо седемте съоснователи са заявили намерение да продадат акции на стойност 1,96 млрд. долара.

Развитието идва само седмица след дебюта на Anthropic на борсата. Първоначално се появиха информации, че компанията може да бъде оценена на до 2 трилиона долара. В крайна сметка IPO-то беше осъществено при цена от 83 долара за акция и пазарна оценка от около 1,5 трилиона долара.

Дори тази стойност обаче се оказа прекалено висока за част от инвеститорите. Акциите на Anthropic започнаха да поевтиняват още след дебюта си и до вторник вече се търгуваха значително под първоначалната цена от 83 долара.

Продажбите на акции от страна на основателите не означават непременно, че те очакват срив на компанията. Мотивите им не са известни, а предварително подписани споразумения им позволяват да продадат до 29% от притежаваните от тях акции след публикуването на финансовите резултати за първото тримесечие. Тези резултати все още не са представени.

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Ситуацията обаче създава неблагоприятно впечатление сред дребните инвеститори. Докато те поемат риска от покупка на акции на висока оценка, основателите вече реализират значителни печалби от публичното предлагане.

Книжата на Anthropic продължиха да губят стойност и в сряда, когато поевтиняха с още 8%. Компанията е засегната и от по-широкото напрежение на финансовите пазари. Инфлационните данни в САЩ се оказаха по-високи от очакваното, а президентът Доналд Тръмп обяви нови мита върху вноса от Китай, Европа и Бразилия.

Допълнително влияние оказват и сътресенията около Nvidia. Според публикацията на Futurism скандал, свързан с главния изпълнителен директор Дженсън Хуанг, е допринесъл за нестабилността на пазара. Последвалите събития около ръководството на компанията също са засилили колебанията в цените на технологичните акции.

Спадът при Anthropic има значение и за останалата AI индустрия. Компанията е първият публично търгуван разработчик, чиято дейност е изцяло съсредоточена върху изкуствения интелект. Затова представянето ѝ на борсата може да се превърне в ориентир за други компании, включително OpenAI, които обмислят излизане на публичните пазари.

Въпреки бързия ръст на приходите си Anthropic все още трябва да докаже, че може да превърне огромните си инвестиции в устойчив бизнес. Компанията е отчела нетна загуба от 80 млрд. долара само за първата половина на годината. Това показва колко големи са разходите за разработване и поддържане на съвременните AI системи.

Инвеститорите се притесняват и от възможно забавяне на изграждането на нови центрове за данни. Очаква се през януари демократите, които са по-скептични към мащабната експанзия на AI инфраструктурата, да поемат контрола над Конгреса. Това може да създаде допълнителни пречки пред плановете на технологичния сектор.

Според документите за IPO-то Anthropic е поела ангажименти за разходи в размер на приблизително 900 млрд. долара до 2029 г. Огромната сума ще изисква компанията да увеличава приходите си с много високи темпове през следващите години. Именно способността ѝ да оправдае тези разходи ще бъде един от основните тестове пред инвеститорите.

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