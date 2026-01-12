Сергей Брин и Лари Пейдж - съоснователите на Google - изглежда постепенно намаляват присъствието си в Калифорния. Това сочи разследване на The New York Times, базирано на публични корпоративни и имотни регистри.

През декември 15 дружества с ограничена отговорност (LLC), които управляват инвестициите и активите на Сергей Брин, са били закрити или пререгистрирани в щата Невада. Сред тях са компании, свързани с управлението на една от суперяхтите му, както и с дела му в частен терминал на международното летище в Сан Хосе.

Подобна тенденция се наблюдава и при Лари Пейдж. Около 45 LLC структури, асоциирани с него, наскоро са станали неактивни или са изнесени извън Калифорния. Освен това тръст, свързан с Пейдж, е закупил луксозно имение в Маями за 71,9 милиона долара, което допълнително подсказва за преместване на фокуса му към Флорида.

Макар и Брин, и Пейдж все още да притежават имоти в Калифорния, тези действия се тълкуват като превантивен ход срещу потенциална промяна в данъчната политика на щата.

Става дума за подготвяна гласувана мярка, която може да бъде включена в бюлетината през ноември и предвижда еднократен данък от 5% върху нетното богатство на лица с активи над 1 милиард долара. Особено чувствителен момент е фактът, че ако бъде приета, мярката ще се прилага със задна дата - за всички, които са били жители на Калифорния към 1 януари тази година.

През последните години Калифорния, и по-специално Силициевата долина, все по-често губи част от най-богатите си жители. Високите данъци, регулаторната несигурност и политическият риск подтикват редица технологични предприемачи и инвеститори да се насочат към щати като Невада, Тексас и Флорида, които предлагат по-благоприятен фискален режим.

Макар засега да няма официално потвърждение, че Брин и Пейдж напускат окончателно Калифорния, техните действия имат силен символичен заряд. Ако именно основателите на Google започнат да изтеглят активите си от щата, това би било ясен сигнал за нарастващото напрежение между технологичния елит и финансовата политика на Калифорния.

Но данъчната мярка печели подкрепа сред мнозинството от жителите на щата. Повечето технологични милиардери ще продължат да са милиардери, дори да споделят 5% от богатството си. С тези пари може да бъде ремонтирана и подобрена инфраструктурата и да бъдат стартирани различни социални програми.

