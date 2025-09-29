Основателят на Nvidia: Китай изостава в AI чиповете само с "наносекунди"
Дженсън Хуанг подчертава важността от конкуренция и глобално присъствие на американските компании
Шефът и основател на Nvidia Дженсън Хуанг заяви, че китайските компании в сферата на AI чиповете изостават от САЩ буквално с "няколко наносекунди". Според него Китай притежава огромен потенциал — талантливи инженери, култура на упорит труд и силна вътрешна конкуренция между провинциите. Това, по думите му, превръща страната във важен играч, с който американските компании трябва да поддържат здрава конкуренция.
Хуанг говори в подкаста BG2, където отново подчерта, че е стратегически важно американски корпорации като Nvidia да запазят глобално присъствие. По неговите думи, това не е просто икономическо предимство, а и геополитическо оръжие за влияние в световен мащаб. Китайската индустрия, според него, е "динамична, модерна и предприемаческа", което я прави конкурентна въпреки ограничителните мерки от страна на САЩ.
Според Хуанг, китайските власти също имат интерес чуждестранните компании да инвестират и да се конкурират на местния пазар. Това би позволило на Пекин да отвори допълнително икономиката си и да се утвърди като център за глобални технологични иновации. Той обаче е категоричен, че пазарът далеч не е достигнал точка на пренасищане.
"Докато класическите изчисления не бъдат напълно заменени от ускорени и базирани на изкуствен интелект, шансът за насищане е нищожен. Никой не се нуждае от атомни бомби, всички се нуждаят от изкуствен интелект", заяви образно основателят на Nvidia. Така той даде да се разбере, че търсенето тепърва ще расте и конкуренцията между САЩ и Китай ще се изостря.