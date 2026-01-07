Изложението CES 2026 отново събра водещите технологични компании, но наред с очакваните иновации вниманието привлече и цяла серия от необичайни и дори странни устройства. 

Сред тях е Project AVA на Razer - холографски AI асистент с аниме визия, който "живее" на бюрото на потребителя. Устройството представлява 5,5-инчов анимиран аватар, който може да помага с гейминг стратегии, организация на задачи и дори лични съвети. Асистентът използва камера за проследяване на погледа и наблюдава както потребителя, така и екрана му - функция, която впечатлява, но и поражда притеснения - особено, ако не искате да сте постоянно наблюдавани. Засега проектът остава концептуален.

Снимка: Mind With Heart Robotics

По-социално ориентирана идея представи Mind With Heart Robotics с AI пандата An'An. Това е пухкав робот-компаньон за възрастни хора. Той реагира на докосване, разпознава гласа на собственика си и "се учи" от взаимодействията с него. Целта е да се намали усещането за самота, като същевременно устройството напомня за ежедневни задачи и информира близки или болногледачи за състоянието на човека.

Снимка: GoveeLife

В категорията "умни, но странни" попада и AI ледогенераторът на GoveeLife, който използва изкуствен интелект, за да намалява шума. Машината предвижда кога ще стане твърде шумна и автоматично се размразява. Устройството струва близо 500 долара и може да произведе до 27 кг лед на ден.

Снимка: Seattle Ultrasonics

CES 2026 предложи и ултразвуков кухненски нож, който вибрира над 30 000 пъти в секунда, улеснявайки рязането, както и близалки с костна проводимост, които възпроизвеждат музика директно към вътрешното ухо, докато ги ядете.

Снимка: Lollipop Star

Всички тези продукти показват, че освен сериозни технологични пробиви, CES остава и сцена за ексцентрични идеи, които размиват границата между полезното, забавното и откровено странното.

ИЗБРАНО
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение Днес
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение
24673
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново Лайф
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново
9309
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ Корнер
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ
6962
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас Бизнес
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас
3250
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта Impressio
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта
8224
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.? Trip
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.?
6492
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново Вкусотии
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново
11320