385 Снимка: Mind With Heart Robotics

Изложението CES 2026 отново събра водещите технологични компании, но наред с очакваните иновации вниманието привлече и цяла серия от необичайни и дори странни устройства.

Сред тях е Project AVA на Razer - холографски AI асистент с аниме визия, който "живее" на бюрото на потребителя. Устройството представлява 5,5-инчов анимиран аватар, който може да помага с гейминг стратегии, организация на задачи и дори лични съвети. Асистентът използва камера за проследяване на погледа и наблюдава както потребителя, така и екрана му - функция, която впечатлява, но и поражда притеснения - особено, ако не искате да сте постоянно наблюдавани. Засега проектът остава концептуален.

Снимка: Mind With Heart Robotics

По-социално ориентирана идея представи Mind With Heart Robotics с AI пандата An'An. Това е пухкав робот-компаньон за възрастни хора. Той реагира на докосване, разпознава гласа на собственика си и "се учи" от взаимодействията с него. Целта е да се намали усещането за самота, като същевременно устройството напомня за ежедневни задачи и информира близки или болногледачи за състоянието на човека.

Снимка: GoveeLife

В категорията "умни, но странни" попада и AI ледогенераторът на GoveeLife, който използва изкуствен интелект, за да намалява шума. Машината предвижда кога ще стане твърде шумна и автоматично се размразява. Устройството струва близо 500 долара и може да произведе до 27 кг лед на ден.

Снимка: Seattle Ultrasonics

CES 2026 предложи и ултразвуков кухненски нож, който вибрира над 30 000 пъти в секунда, улеснявайки рязането, както и близалки с костна проводимост, които възпроизвеждат музика директно към вътрешното ухо, докато ги ядете.

Снимка: Lollipop Star

Всички тези продукти показват, че освен сериозни технологични пробиви, CES остава и сцена за ексцентрични идеи, които размиват границата между полезното, забавното и откровено странното.

