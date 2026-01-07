Международен екип от астрономи откри изключително странен обект в далечния Космос - галактичен куп, който е едновременно твърде стар и твърде горещ според сегашните космологични модели. Откритието, публикувано в списание Nature, поставя под въпрос разбирането ни за това как е еволюирала ранната Вселена.

Учените са изследвали регион от Вселената, датиращ от едва 1,4 милиарда години след Големия взрив, когато са засекли необичайно силен сигнал. Първоначално дори самите изследователи се усъмнили в резултатите.

"В началото бях скептичен, защото сигналът беше твърде силен, за да е реален," казва водещият автор на изследването Даджи Джоу, докторант в Университета на Британска Колумбия. "След месеци проверки обаче потвърдихме, че газът в този куп е поне пет пъти по-горещ от очакваното."

Става дума за млад галактичен куп, наречен SPT2349-56, наблюдаван с помощта на радиотелескопния масив ALMA в пустинята Атакама, Чили. Купът е на около 12 милиарда години и е колосален - ядрото му е с размер около половин милион светлинни години, съпоставимо с ореола около Млечния път. Въпреки това той образува звезди над 5 000 пъти по-бързо от нашата галактика.

Най-вероятното обяснение, според екипа, е наличието на няколко свръхмасивни черни дупки в центъра на купа, които още в ранната история на Вселената са "напомпвали" околната среда с огромни количества енергия.

"Това показва, че нещо в ранната Вселена - вероятно три наскоро открити свръхмасивни черни дупки - е оформяло този куп много по-рано и много по-интензивно, отколкото сме предполагали досега," обяснява съавторът проф. Скот Чапман от университета Далхаузи.

Досегашните теории приемат, че галактичните купове се нагряват постепенно, когато газовете в тях се сгъстяват под действието на гравитацията. Новите данни обаче подсказват, че съществуват допълнителни, много по-експлозивни механизми на еволюция.

Астрономите се надяват бъдещи наблюдения да разкрият как взаимодействат интензивното звездообразуване, активните черни дупки и прегрятата газова среда в този "невъзможен" обект - и как това променя разбирането ни за формирането на най-големите структури във Вселената.

