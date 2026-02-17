"Луна 9" е с диаметър около 60 сантиметра и досега никой не знаеше къде се намира първият апарат, направил снимки от повърхността на друго небесно тяло

6332 Снимка: Roscosmos (CC BY-NC 4.0)

Две независими групи учени твърдят, че са засекли вероятни следи от съветския апарат "Луна 9" - първият космически кораб, осъществил меко кацане на Луната и изпратил снимки от повърхността ѝ, три години преди мисията "Аполо 11".

Изстрелян през 1966 г. от СССР, "Луна 9" изпраща първото черно-бяло изображение от повърхността на друго небесно тяло. Точното място на кацане обаче от десетилетия остава предмет на спорове.

Според публикация в "Ню Йорк Таймс", двете изследователски групи са идентифицирали различни потенциални локации на апарата - без да постигнат съгласие помежду си. Откриването му е изключително трудно заради малкия му размер: сферичният модул е с диаметър около 60 сантиметра - приблизително колкото плажна топка.

Марк Робинсън, ръководител на камерата на сондата Lunar Reconnaissance Orbiter на НАСА, заявява, че обектът е твърде малък, за да бъде категорично разпознат от наличните изображения с настоящата резолюция.

Руският научен комуникатор Виталий Егоров организира многогодишна краудсорсинг инициатива, в рамките на която доброволци преглеждат 100-километров регион от лунната повърхност в търсене на необичайни структури. Той твърди, че е "достатъчно уверен" в откритата от него локация, макар да допуска възможна грешка от няколко метра.

Допълнителна яснота може да донесе индийската мисия "Чандраян-2" на Индийска организация за космически изследвания (ISRO), чийто орбитален апарат разполага с камера с по-висока резолюция и се очаква да насочи вниманието си към предполагаемото място.

Снимка: Роскосмос, NASA

Междувременно учени от Лондонския университетски колеж публикуваха в списанието npj Space Exploration изследване, в което предлагат алтернативна локация. Екипът използва алгоритъм за машинно обучение, наречен YOLO-ETA ("You-Only-Look-Once-Extraterrestrial Artefact"), обучен върху известни места на кацане от мисиите на НАСА, за да открие потенциални артефакти на повърхността.

Според тях ярък пиксел в близост до два по-тъмни обекта - вероятно защитните "черупки", използвани за омекотяване на кацането - може да маркира истинското място на "Луна 9".

След повече от половин век търсене, учените са оптимисти, че с по-модерни камери и нови орбитални мисии местоположението на "Луна 9" - както и на сродния апарат "Луна 13" - ще бъде окончателно потвърдено.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.