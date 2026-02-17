Откриха възможни следи от изоставен съветски апарат на Луната
"Луна 9" е с диаметър около 60 сантиметра и досега никой не знаеше къде се намира първият апарат, направил снимки от повърхността на друго небесно тяло
Две независими групи учени твърдят, че са засекли вероятни следи от съветския апарат "Луна 9" - първият космически кораб, осъществил меко кацане на Луната и изпратил снимки от повърхността ѝ, три години преди мисията "Аполо 11".
Изстрелян през 1966 г. от СССР, "Луна 9" изпраща първото черно-бяло изображение от повърхността на друго небесно тяло. Точното място на кацане обаче от десетилетия остава предмет на спорове.
Според публикация в "Ню Йорк Таймс", двете изследователски групи са идентифицирали различни потенциални локации на апарата - без да постигнат съгласие помежду си. Откриването му е изключително трудно заради малкия му размер: сферичният модул е с диаметър около 60 сантиметра - приблизително колкото плажна топка.
Марк Робинсън, ръководител на камерата на сондата Lunar Reconnaissance Orbiter на НАСА, заявява, че обектът е твърде малък, за да бъде категорично разпознат от наличните изображения с настоящата резолюция.
Руският научен комуникатор Виталий Егоров организира многогодишна краудсорсинг инициатива, в рамките на която доброволци преглеждат 100-километров регион от лунната повърхност в търсене на необичайни структури. Той твърди, че е "достатъчно уверен" в откритата от него локация, макар да допуска възможна грешка от няколко метра.
Допълнителна яснота може да донесе индийската мисия "Чандраян-2" на Индийска организация за космически изследвания (ISRO), чийто орбитален апарат разполага с камера с по-висока резолюция и се очаква да насочи вниманието си към предполагаемото място.
Междувременно учени от Лондонския университетски колеж публикуваха в списанието npj Space Exploration изследване, в което предлагат алтернативна локация. Екипът използва алгоритъм за машинно обучение, наречен YOLO-ETA ("You-Only-Look-Once-Extraterrestrial Artefact"), обучен върху известни места на кацане от мисиите на НАСА, за да открие потенциални артефакти на повърхността.
Според тях ярък пиксел в близост до два по-тъмни обекта - вероятно защитните "черупки", използвани за омекотяване на кацането - може да маркира истинското място на "Луна 9".
След повече от половин век търсене, учените са оптимисти, че с по-модерни камери и нови орбитални мисии местоположението на "Луна 9" - както и на сродния апарат "Луна 13" - ще бъде окончателно потвърдено.