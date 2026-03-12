201 Снимка: Western Digital

Цените на компютърната памет може да останат високи значително по-дълго от очакваното, предупреждават представители на технологичната индустрия. Според анализи на пазара традиционният цикъл на поскъпване и поевтиняване на паметите може да бъде нарушен заради огромното търсене, свързано с развитието на изкуствения интелект.

Исторически пазарът на памети се характеризира с ясно изразени цикли - периоди на рязко поскъпване обикновено се сменят с спад на цените, когато производството се увеличи. Днес обаче ситуацията изглежда различна. Основните клиенти вече не са производителите на персонални компютри, а големите облачни компании, които използват огромни количества памет за своите центрове за данни и AI инфраструктура.

Според анализ на CNBC тези технологични гиганти сключват многогодишни договори за доставка на памети и полупроводникови компоненти. Именно тяхното поведение ще определя състоянието на пазара през следващите години. Производителите на компютри вече предупреждават, че ако цената на паметта продължи да расте, те ще бъдат принудени да увеличат цените на крайните устройства.

Представители на компанията Seagate Technology също заявиха, че индустрията трябва да се подготви за нова реалност - възможно е цените на паметта да останат високи в продължение на няколко години. Според тях настоящото търсене, особено за високопроизводителни решения, е толкова силно, че може да промени традиционната динамика на пазара.

Производителят на памети SK hynix потвърди, че все повече клиенти предпочитат да подписват договори за доставка с продължителност няколко години, вместо за една година както беше досега. Подобна тенденция отбелязват и от Micron Technology. Междувременно компанията Broadcom заяви, че вече има поръчки за някои свои продукти до 2028 г., а технологичният гигант Meta призна, че също следи внимателно ситуацията около достъпността на високоскоростната HBM памет, необходима за AI ускорителите.

