Neuralink демонстрира нова стъпка към управление на устройства с мисъл

450 Снимка: Neuralink

Компанията Neuralink представи нов напредък в разработката на своя мозъчно-компютърен интерфейс. По време на клиничното изпитване PRIME участници с парализа успяха да управляват електрически инвалидни колички единствено чрез мозъчната си активност.

Демонстрацията беше публикувана във видео на 24 юли и показва как участниците насочват, движат назад и регулират позицията на седалката на инвалидната количка без да използват ръцете си.

Системата използва мозъчния имплант N1, който се поставя в моторната кора на мозъка - зоната, отговорна за планирането на доброволните движения. Имплантът е с диаметър около 23 милиметра, приблизително колкото американска монета.

"Проучваме как участниците в клиничните изпитвания могат да управляват електрическа инвалидна количка само с мисълта си", заявиха от Neuralink.

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Имплантът N1 разполага с 1024 електрода, разпределени в над 100 ултратънки нишки. Всяка от тях е по-тънка от човешки косъм и се поставя чрез специализиран хирургически робот, който свежда до минимум увреждането на околната мозъчна тъкан.

Макар хората с парализа да не могат физически да движат крайниците си, невроните, свързани с движението, продължават да генерират електрически сигнали. Имплантът регистрира тази активност в реално време, а алгоритъм с машинно обучение я превръща в цифрови команди.

Първоначално тези команди управляват виртуален курсор на екран. След това специално приложение ги преобразува в инструкции за инвалидната количка, която може да се движи напред и назад, да завива наляво или надясно и да променя положението на седалката.

По време на демонстрацията участниците преминават през коридори и външни алеи, като се ориентират чрез видео в реално време от камера, монтирана на количката.

За да се повиши безопасността, виртуалният курсор автоматично се връща в централна позиция, когато потребителят отпусне концентрацията си. Това кара количката постепенно да намали скоростта и да спре, което ограничава риска от неволно движение.

"Преместете курсора нагоре и количката тръгва напред, надолу - назад, а наляво и надясно за завиване. Колкото по-далеч се премести курсорът, толкова по-бързо се движи количката", обясняват от компанията.

Neuralink подчертава, че технологията все още е на етап клинични изпитвания и не представлява готов търговски продукт.

Проучването PRIME започна през януари 2024 г., когато Ноланд Арбо стана първият човек, получил мозъчния имплант Telepathy на компанията.

По последни данни към 22 юни 26 души по света вече са получили импланта N1. Въпреки постигнатия напредък Neuralink отбелязва, че устройството все още не е одобрено от Администрацията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) и са необходими допълнителни изпитвания преди технологията да достигне до по-широка употреба.

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