1016 Снимка: AP Photo/John Raoux/БТА

Базираният в Пекин стартъп "Ленд спейс" (LandSpace) стана първата китайска компания, която направи тест с ракета за многократна употреба, съобщи Ройтерс.

"Ленд спейс" не крие, че черпи вдъхновение от "Спейс Екс" (SpaceX) на Илон Мъск.

Въпреки че тестът на "Чжуцюе-3" не завърши с успех, стремежът на "Ленд спейс" е да стане втората компания след "Спейс Екс", използваща ракети за многократна употреба и да даде импулс на китайската космическа индустрия, която дълго време е доминирана от държавни предприятия, отбелязва Ройтерс, цитарана от БТА.

Главният дизайнер на "Чжуцюе-3" Даи Чжън разказа пред националната телевизия CCTV след изстрелването, че неговото решение да се присъедини през 2016 г. към "Ленд спейс" частично е мотивирано от стремежа на "Спейс Екс" за многократно използване на ракетите, както и от желанието да създаде китайски еквивалент.

Стремежът на "Ленд спейс" да осигури на Китай собствен не толкова скъп вариант, аналогичен на изпитаната ракета за многократна употреба "Фалкон 9" (Falcon 9), ще играе ключова роля в плановете на Пекин за построи мрежа от 10 000 сателита в близките десетилетия, отбелязва Ройтерс.

"Да наречем "Чжуцюе-3" китайският "Фалкон 9" е много голям комплимент", каза заместник-главният дизайнер на ракетата Дун Каи в подкаст преди дни.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.