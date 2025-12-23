2516 Снимка: Innospace

Първият частен опит на Южна Корея да изстреля ракета в космоса приключи само 30 секунди след началото си. Ракетата Hanbit-Nano на компанията Innospace, стартирала тази сутрин от бразилския космодрум Алкантара, се разби на земята малко след излитането, унищожавайки и петте малки спътника на корейски и индийски компании, които трябваше да бъдат изведени в орбита. Инцидентът е разочароващ, но според специалистите подобни провали са нормална част от ранните етапи на развитие на всяка частна космическа програма.

Innospace е основана през 2017 г. и представлява част от новата вълна корейски компании, които развиват собствени ракетни технологии. На национално ниво Южна Корея също е сравнително "млада" в космоса - първата ѝ ракета "Нури" беше изстреляна едва през 2021 г., а космическата агенция KASA съществува от август 2024 г. Ускореното навлизане в сектора обаче подсказва, че страната е готова да инвестира в амбициозни проекти, независимо от временните неуспехи.

Hanbit-Nano е двустепенна ракета-носител с височина около 20 метра, предназначена да извежда до 90 кг полезен товар на ниска или слънчево-синхронна орбита. Днешният старт трябваше да достигне 300 км височина, но плановете се провалиха почти мигновено - видеозаписи показват пламък на първата степен секунди след излитането. Преди днешния опит Innospace вече бе провела суборбитални изпитания на прототипа Hanbit-TLV и няколко пъти отлагаше изстрелването по технически причини.

За щастие, ракетата падна извън територията на космодрума и инцидентът не доведе до щети или пострадали. Компанията заяви, че ще анализира събраните данни и ще се подготви за следващ опит. Южна Корея планира в бъдеще да разполага със собствен космодрум, което допълнително ще ускори развитието на частния и държавния ѝ космически сектор.

