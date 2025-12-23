Първата частна ракета на Южна Корея се разби 30 секунди след изстрелването
Неуспешният дебют не изненадва експертите, но страната остава решена да развие собствена космическа програма
Първият частен опит на Южна Корея да изстреля ракета в космоса приключи само 30 секунди след началото си. Ракетата Hanbit-Nano на компанията Innospace, стартирала тази сутрин от бразилския космодрум Алкантара, се разби на земята малко след излитането, унищожавайки и петте малки спътника на корейски и индийски компании, които трябваше да бъдат изведени в орбита. Инцидентът е разочароващ, но според специалистите подобни провали са нормална част от ранните етапи на развитие на всяка частна космическа програма.
Innospace е основана през 2017 г. и представлява част от новата вълна корейски компании, които развиват собствени ракетни технологии. На национално ниво Южна Корея също е сравнително "млада" в космоса - първата ѝ ракета "Нури" беше изстреляна едва през 2021 г., а космическата агенция KASA съществува от август 2024 г. Ускореното навлизане в сектора обаче подсказва, че страната е готова да инвестира в амбициозни проекти, независимо от временните неуспехи.
Hanbit-Nano е двустепенна ракета-носител с височина около 20 метра, предназначена да извежда до 90 кг полезен товар на ниска или слънчево-синхронна орбита. Днешният старт трябваше да достигне 300 км височина, но плановете се провалиха почти мигновено - видеозаписи показват пламък на първата степен секунди след излитането. Преди днешния опит Innospace вече бе провела суборбитални изпитания на прототипа Hanbit-TLV и няколко пъти отлагаше изстрелването по технически причини.
За щастие, ракетата падна извън територията на космодрума и инцидентът не доведе до щети или пострадали. Компанията заяви, че ще анализира събраните данни и ще се подготви за следващ опит. Южна Корея планира в бъдеще да разполага със собствен космодрум, което допълнително ще ускори развитието на частния и държавния ѝ космически сектор.