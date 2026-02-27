319 Снимка: NASA/AP/БТА

Случаят с първата в историята медицинска евакуация от Международната космическа станция продължава да поражда въпроси, седмици след като събитието стана публично известно.

В началото на януари НАСА обяви, че отлага планирана космическа разходка заради "медицинска ситуация", засягаща един от членовете на екипажа. Малко по-късно последва историческо решение - първа медицинска евакуация от станцията за всичките 25 години непрекъснато човешко присъствие в орбита.

Екипажът на мисията Crew-11 - астронавтите на НАСА Майк Финке и Зена Кардман, японският астронавт Кимия Юи и руският космонавт Олег Платонов - се приводни в Тихия океан край южна Калифорния на 15 януари и бе транспортиран с хеликоптер до болница в района на Сан Диего.

Седем седмици по-късно Майк Финке доброволно разкри, че именно той е преживял "медицинско събитие", изискващо незабавна намеса от страна на колегите му и наземните медицински екипи. По думите му състоянието му бързо се е стабилизирало благодарение на координираните действия на екипажа и лекарите на НАСА.

Финке е ветеран от Военновъздушните сили на САЩ и астронавт от 1996 г., а мисията Crew-11 бе четвъртият му полет в космоса. В изявлението си той благодари и на SpaceX, която осигурява транспорт до и от станцията.

Въпреки това конкретната причина за евакуацията остава неизвестна. От НАСА посочиха, че решението за разкриване на самоличността е изцяло лично и е свързано със съображения за медицинска поверителност.

Случаят поставя деликатен баланс между правото на лична неприкосновеност и обществения интерес. От една страна, здравословното състояние на астронавт е личен въпрос. От друга, става дума за първата по рода си евакуация в историята на МКС - събитие с технологично, оперативно и дори политическо значение.

Официалната позиция на НАСА намеква, че самопризнанието на Финке може да е опит да се ограничат спекулациите и конспиративните теории в интернет, насочени към останалите членове на екипажа.

Какво точно е наложило "внимателно координиран план", включващ достъп до медицинска апаратура, недостъпна на борда на станцията, остава неясно. Дали и кога ще бъдат оповестени повече подробности, зависи изцяло от самия астронавт.

Засега историята на първата медицинска евакуация от орбита остава отворена, а необичайният ѝ характер гарантира, че интересът към случая няма да стихне скоро.

