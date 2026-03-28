Първи хора към Луната от десетилетия: "Артемис 2" на стартова позиция
Екипажът на НАСА пристигна в Космическия център „Кенеди“ за историческия полет
Астронавтите на мисията "Артемис 2" ("Артемида 2") на НАСА, които ще станат първите хора, посетили Луната от повече от половин век, пристигнаха, както се очакваше, в стартовия комплекс във Флорида, САЩ, в петък, където се намира готовата за изстрелване ракета, която следващата седмица трябва да ги отведе за високоскоростна обиколка около Луната и обратно, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Командирът Рийд Уайзман пристигна с тримата си колеги от Хюстън, Тексас. Забавянето от два месеца, причинено от изтичане на гориво и други проблеми с ракетата, наложиха тя два пъти да бъде премествана от хангара й до стартовата площадка.
Новият ръководител на НАСА Джаред Айзъкман посрещна астронавтите при излизането им от учебните си самолети T-38 в Космическия център "Кенеди" във Флорида. Освен Уайзман, екипажът включва Виктор Глоувър и Кристина Кох от НАСА и канадския им колега Джереми Хансен. Екипажът беше посрещнат и от президента на Канадската космическа агенция Лиза Кембъл, десетки ръководители на НАСА и над 100 журналисти.
"Хайде, да отидем на Луната! Смятам, че нацията и светът чакат отдавна да направим това отново", каза Уайзман пред събралото се множество.
"Всички сме въодушевени да започнем мисията. Затова Allons-y!" (от фр. - да тръгваме)", добави Хансен, цитиран от Асошиейтед прес.
НАСА планира изстрелването да се състои възможно най-рано в сряда. Космическата агенция разполага с първите шест дни на април за стартиране на ракетата "Спейс лонч систъм", преди да направи почти месечно прекъсване. Уайзман подчерта, че няма гаранция, че изстрелването ще се случи в началото на април и може да се отложи за май или дори юни. Ракетата "Спейс лонч систъм" е летяла само веднъж досега, осъществявайки безекипажен тестов полет към Луната през 2022 г.
Капсулата "Орион", която се намира на върха на ракетата, ще превози четиримата астронавти в първия полет с хора до Луната, осъществяван от НАСА от мисията "Аполо 17" през 1972 г. до сега. Полетът ще продължи 10 дни и ще завърши с кацане в Тихия океан.
По-рано тази седмица Джаред Айзъкман представи нов план за лунната база, която НАСА възнамерява да изгради по програмата "Артемис". Планирано е през 2027 г. да се направи демонстрация на лунен модул в орбита около Земята, а през 2028 г. - едно или две кацания на астронавти на Луната.
Кристина Кох заяви, че промените са мотивиращи и вдъхновяващи: "Ние сме в щафетна надпревара... и ако не друго, това ни подготви още повече за нея."