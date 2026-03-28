Астронавтите на мисията "Артемис 2" ("Артемида 2") на НАСА, които ще станат първите хора, посетили Луната от повече от половин век, пристигнаха, както се очакваше, в стартовия комплекс във Флорида, САЩ, в петък, където се намира готовата за изстрелване ракета, която следващата седмица трябва да ги отведе за високоскоростна обиколка около Луната и обратно, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Командирът Рийд Уайзман пристигна с тримата си колеги от Хюстън, Тексас. Забавянето от два месеца, причинено от изтичане на гориво и други проблеми с ракетата, наложиха тя два пъти да бъде премествана от хангара й до стартовата площадка.

Новият ръководител на НАСА Джаред Айзъкман посрещна астронавтите при излизането им от учебните си самолети T-38 в Космическия център "Кенеди" във Флорида. Освен Уайзман, екипажът включва Виктор Глоувър и Кристина Кох от НАСА и канадския им колега Джереми Хансен. Екипажът беше посрещнат и от президента на Канадската космическа агенция Лиза Кембъл, десетки ръководители на НАСА и над 100 журналисти.

"Хайде, да отидем на Луната! Смятам, че нацията и светът чакат отдавна да направим това отново", каза Уайзман пред събралото се множество.

"Всички сме въодушевени да започнем мисията. Затова Allons-y!" (от фр. - да тръгваме)", добави Хансен, цитиран от Асошиейтед прес.

НАСА планира изстрелването да се състои възможно най-рано в сряда. Космическата агенция разполага с първите шест дни на април за стартиране на ракетата "Спейс лонч систъм", преди да направи почти месечно прекъсване. Уайзман подчерта, че няма гаранция, че изстрелването ще се случи в началото на април и може да се отложи за май или дори юни. Ракетата "Спейс лонч систъм" е летяла само веднъж досега, осъществявайки безекипажен тестов полет към Луната през 2022 г.

Командирът Рийд Уайзман пристигна с тримата си колеги от Хюстън, Тексас Снимка: АР/БТА

Капсулата "Орион", която се намира на върха на ракетата, ще превози четиримата астронавти в първия полет с хора до Луната, осъществяван от НАСА от мисията "Аполо 17" през 1972 г. до сега. Полетът ще продължи 10 дни и ще завърши с кацане в Тихия океан.

По-рано тази седмица Джаред Айзъкман представи нов план за лунната база, която НАСА възнамерява да изгради по програмата "Артемис". Планирано е през 2027 г. да се направи демонстрация на лунен модул в орбита около Земята, а през 2028 г. - едно или две кацания на астронавти на Луната.

Кристина Кох заяви, че промените са мотивиращи и вдъхновяващи: "Ние сме в щафетна надпревара... и ако не друго, това ни подготви още повече за нея."

