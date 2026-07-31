Първите версии на F-47 ще са с по-малко мощност

19076 Снимка: Pratt & Whitney

Новият американски изтребител F-47 може да влезе на въоръжение с по-малко усъвършенстван двигател, ако разработката на новото поколение силови установки не приключи навреме. Това сочи информация, представена по време на конференцията Life Cycle Industry Days в Дейтън, щата Охайо.

Вижте как изглежда F-47 >> >> >>

F-47 ще бъде основният самолет в програмата Next Generation Air Dominance (NGAD) на Военновъздушните сили на САЩ. Тя има за цел да обедини технологии като ниска радиолокационна забележимост, усъвършенствани сензори, изкуствен интелект и възможност за изпълнение на далечни мисии. Въпреки това един от ключовите компоненти на самолета - новият адаптивен двигател - все още е в процес на разработка.

Двигателите се разработват по програмата Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP). Те използват адаптивен работен цикъл, който позволява промяна на въздушния поток според режима на полет. При необходимост от максимална производителност двигателят ще осигурява по-висока тяга, а при крейсерски полет ще намалява разхода на гориво. Това трябва да увеличи бойния радиус на самолета и да подобри ефективността при далечни мисии.

Новите двигатели ще трябва да осигуряват не само тяга, но и значително повече електрическа енергия и охлаждане. Изтребителите от шесто поколение ще използват мощни радари, системи за радиоелектронна борба, високопроизводителни компютри и в бъдеще вероятно оръжия с насочена енергия. Ако адаптивният двигател не бъде готов навреме, Военновъздушните сили на САЩ могат да изберат поетапно въвеждане на F-47.

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Първите серийни самолети могат да използват вече съществуващ двигател или модернизирана версия на доказана конструкция. Макар подобно решение да не предлага всички предимства на NGAP, то би осигурило необходимата надеждност и бойни способности за началната експлоатация.

Подобен подход вече е използван и при други програми за бойни самолети. Те са започвали служба с временни двигатели, които впоследствие са били заменяни с по-модерни версии.

Поетапното въвеждане ще позволи на инженерите първо да проверят характеристиките на самолета, включително неговата стелт технология, системите за управление, сензорите и програмното осигуряване.

След приключване на разработката адаптивният двигател може да бъде интегриран в следващите производствени серии или да бъде монтиран и на вече произведени самолети, когато това е технически възможно.

Нови подробности за програмата NGAP представи Джон Снидън, директор по придобиванията в дирекцията за двигатели към Центъра за управление на жизнения цикъл на Военновъздушните сили на САЩ (AFLCMC). Той говори по време на конференцията Life Cycle Industry Days, която се провежда в Дейтън, където се намира и базата Райт-Патерсън.

Според информацията F-47 ще предлага значително по-високо ниво на оцеляване, по-добра интеграция със свързани бойни системи, усъвършенствано обединяване на данни от сензори и по-голям обсег в сравнение със сегашните поколения изтребители.

Въвеждането на адаптивния двигател на по-късен етап ще увеличи допълнително обсега, ще подобри горивната ефективност и ще осигури повече електрическа мощност за бъдещи системи и въоръжение.

Очаква се F-47 да не остане в една конфигурация през целия си експлоатационен живот. Самолетът вероятно ще получава постоянни подобрения в двигателите, софтуера, сензорите и въоръжението, за да остане ефективен срещу новите заплахи през следващите десетилетия.

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