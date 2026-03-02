Първото за годината лунно затъмнение е на 3 март, като явлението няма да се наблюдава от територията на България, съобщи за БТА Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО при БАН и в катедра "Астрономия" на Физическия факултет на Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски".

Макар че от България явлението ще бъде недостъпно за наблюдение, началото му ще бъде видимо от българската антарктическа база, каза експертът за БТА през януари.

"За о. Ливингстън в Антарктида затъмнението от полусянката на Земята ще започне в 08:44 UTC. Луната ще залезе за тях в 09:12 UTC, когато тя ще бъде навлязла в земната полусянка с около половината от своя диаметър. Частичните фази на затъмнението още няма да са започнали, когато Луната ще залезе за тях", поясни експертът.

Това е второто затъмнение за годината след слънчевото затъмнение от 17 февруари.

"По време на затъмнението Луната ще бъде в съзвездието Лъв, а Слънцето - във Водолей. Затъмнението от полусянката на Земята ще започне в 10:44 ч. Началото на затъмнението от сянката, т.е. на частичните фази, ще бъде в 11:50 ч. Пълната фаза ще започне в 13:04 ч. Максимална фаза ще се наблюдава в 13:34 ч. Краят на пълната фаза ще бъде в 14:03 ч. Краят на частичните фази ще настъпи в 15:17 ч., а на затъмнението от полусянката - в 16:23 ч.", каза Маркишки.

Той посочи, че продължителността на затъмнението от полусянката ще бъде 5 часа и 39 минути. Продължителността на затъмнението от сянката ще е 3 часа и 27 минути. Пълната фаза ще продължи 59 минути. Магнитудът на затъмнението от сянката ще бъде 1,1526, т.е. Луната ще навлезе в земната сянка с около 1,15 свои диаметъра, уточни физикът.

Началото на частично лунно затъмнение ще може да се наблюдава от България на 28 август.

През 2026 г. от България ще се наблюдават едно слънчево и едно лунно затъмнение
Виж още През 2026 г. от България ще се наблюдават едно слънчево и едно лунно затъмнение

ИЗБРАНО
Радев отива на избори с коалиция "Прогресивна България" (снимки) Днес
Радев отива на избори с коалиция "Прогресивна България" (снимки)
46660
Трансформацията на Лили Колинс: Артистичен избор или повод за тревога? Лайф
Трансформацията на Лили Колинс: Артистичен избор или повод за тревога?
11235
Израелска ракета е убила 20 ирански волейболистки Корнер
Израелска ракета е убила 20 ирански волейболистки
11544
Перфектната буря за цените на храните в Европа Бизнес
Перфектната буря за цените на храните в Европа
12746
Златина Тодева: В живота не се кланям на никого Impressio
Златина Тодева: В живота не се кланям на никого
936
Паназиатска приказка в сърцето на града - там, където вечерята се превръща в пътешествие URBN
Паназиатска приказка в сърцето на града - там, където вечерята се превръща в пътешествие
5288
Япония забранява от април използване на външни батерии по време на полет Trip
Япония забранява от април използване на външни батерии по време на полет
5188
Дори и не подозирате: Кое е най-подходящото олио за печива Вкусотии
Дори и не подозирате: Кое е най-подходящото олио за печива
1190
Китайски хороскоп за март: Какво очаква всеки знак от китайския зодиак? Zodiac
Китайски хороскоп за март: Какво очаква всеки знак от китайския зодиак?
1571
Италия призовава за суспендиране на цената на въглеродните емисии Времето
Италия призовава за суспендиране на цената на въглеродните емисии
2053